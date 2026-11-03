Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе
Киев • УНН
Вупи Голдберг почтила память Патрика Стюарта, который умер 28 октября в возрасте 86 лет. Они вместе работали над «Звёздным путём» и дружили.
Американская актриса Вупи Голдберг почтила память британского актёра Патрика Стюарта, который, по сообщению E! News, умер 28 октября в возрасте 86 лет. Во время эфира шоу The View 2 ноября она вспомнила об их многолетней дружбе и совместной работе во франшизе «Звёздный путь», пишет УНН.
Детали
Мы потеряли замечательного актёра и великого человека. Мой друг, сэр Патрик Стюарт, ушёл из жизни. Он, одним словом, действительно незаменим
Актёры познакомились в конце 1980-х годов на съёмочной площадке сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Стюарт исполнял роль капитана Жана-Люка Пикара, а Голдберг сыграла Гайнан.
Актриса вспомнила об их последней совместной работе
Голдберг рассказала, что особенно ценила возможность снова поработать со Стюартом в 2022 году. Тогда актёр лично пригласил её вернуться к роли Гайнан в сериале «Звёздный путь: Пикар».
Как актёр, он мог делать всё. Он мог играть драму, научную фантастику, комедию и, конечно же, Шекспира
По словам Голдберг, участие в «Звёздном пути» остаётся одним из самых важных событий в её жизни.
Ранее актриса опубликовала в Instagram фотографию фигурок их персонажей с подписью: «Увидимся на следующей голопалубе».
Патрик Стюарт приобрёл мировую популярность благодаря ролям капитана Жана-Люка Пикара в «Звёздном пути» и профессора Чарльза Ксавьера во франшизе «Люди Икс». По информации E! News, перед смертью актёр боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик Стюарт30.10.26, 00:56 • 41451 просмотр