Зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені викликала неоднозначну реакцію на Заході. Європейські політики розкритикували спроби представити саміт як історичну подію, а американські сенатори застерегли Трампа від дружби з геополітичними суперниками США. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав тристоронню зустріч "фотосесією" та наголосив, що спроби відродити Ялтинський формат не принесуть миру Європі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на слова Трампа, який назвав путіна своїм другом. Він наголосив, що принцип "друг мого друга – мій друг" у цьому випадку не працює.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс також розкритикував дружню риторику американського президента.

володимир путін і Сі Цзіньпін нам не друзі. Ми не повинні ставитися до них так, ніби вони поділяють наші цінності та інтереси – заявив він.

На Заході засумнівалися в результатах саміту

Сенаторка-демократка Джин Шахін висловилася ще жорсткіше, назвавши путіна "воєнним злочинцем і вбивцею".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не бачить проблеми в переговорах лідерів трьох ядерних держав, оскільки такі контакти важливі для міжнародної безпеки.

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Західні аналітики також скептично оцінили результати зустрічі. Експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джонатан Ейял зазначив, що путін зміг покращити свій міжнародний імідж, тоді як Трамп отримав переважно можливість для фотографування.

Оглядач The Guardian Патрік Вінтур вважає, що саміт навряд чи стане новою сторінкою дипломатичної історії, оскільки його підсумкова декларація не містить конкретних рішень щодо України та Ірану.

Попри позитивні оцінки самих учасників, західні оглядачі сумніваються, що зустріч у Шеньчжені можна порівняти з Ялтинською конференцією 1945 року.

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