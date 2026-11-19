"Боже, борони нас від таких друзів": Туск розкритикував дружні жести Трампа щодо путіна
Київ • УНН
Прем’єр Польщі назвав дружнє привітання Трампа з путіним небезпечним. У Варшаві також занепокоєні можливим вибором США між Польщею та росією.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував дружнє привітання президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис очільника польського уряду в соцмережі "Х".
Деталі
У четвер, 19 листопада, Туск опублікував у соціальній мережі X короткий допис англійською мовою, у якому прокоментував слова американського президента.
Приводом для такої реакції стала зустріч Трампа і путіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Під час привітання американський президент потиснув руку російському диктатору та назвав його своїм другом.
Хто це? Це мій друг. Я з нетерпінням чекаю на нашу зустріч. У нас уже багато років чудові відносини. Ми давно знаємо один одного, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні щось хороше почнеться
Боже, борони нас від таких друзів
Зауважимо, що реакція Туска стала не єдиним критичним коментарем з боку польської влади. Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дружні жести американського президента щодо путіна викликають занепокоєння у Варшаві.
За плодами їхніми пізнаєте їх. Але те, як він обіймається з путіним і називає його другом, викликає у нас певне занепокоєння
Сікорський також порушив питання про те, як поводитиметься президент США у разі виникнення суперечностей між інтересами Польщі та росії.
Виникає питання, з ким він більше дружить? Із путіним чи з нашим президентом? І що він зробить, якщо доведеться обирати, якому другу віддати перевагу?
Контекст
19 листопада Дональд Трамп і володимир путін зустрілися на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. За повідомленнями ЗМІ, їхня розмова відбулася напередодні запланованих тристоронніх переговорів за участю голови КНР Сі Цзіньпіна.
За твердженням кремля, однією з головних тем двосторонньої зустрічі стала війна росії проти України.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, глава Китаю Сі Цзіньпін та глава кремля володимир путін зробили перші заяви, зібравшись на тристоронній саміт у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС, у тому числі про війну рф проти України.