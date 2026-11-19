Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував дружнє привітання президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис очільника польського уряду в соцмережі "Х".

У четвер, 19 листопада, Туск опублікував у соціальній мережі X короткий допис англійською мовою, у якому прокоментував слова американського президента.

Приводом для такої реакції стала зустріч Трампа і путіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Під час привітання американський президент потиснув руку російському диктатору та назвав його своїм другом.

Хто це? Це мій друг. Я з нетерпінням чекаю на нашу зустріч. У нас уже багато років чудові відносини. Ми давно знаємо один одного, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні щось хороше почнеться