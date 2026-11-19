"Боже, храни нас от таких друзей": Туск раскритиковал дружеские жесты Трампа в отношении путина
Киев • УНН
Премьер-министр Польши назвал дружеское приветствие Трампа путину опасным. В Варшаве также обеспокоены возможным выбором США между Польшей и россией.
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал дружеское приветствие президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора владимира путина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию главы польского правительства в соцсети "Х".
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В четверг, 19 ноября, Туск опубликовал в социальной сети X короткую публикацию на английском языке, в которой прокомментировал слова американского президента.
Поводом для такой реакции стала встреча Трампа и путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Во время приветствия американский президент пожал руку российскому диктатору и назвал его своим другом.
Кто это? Это мой друг. Я с нетерпением жду нашей встречи. У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много прекрасных вещей или, по крайней мере, начнется что-то хорошее
Боже, убереги нас от таких друзей
Отметим, что реакция Туска стала не единственным критическим комментарием со стороны польских властей. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дружеские жесты американского президента в отношении путина вызывают обеспокоенность в Варшаве.
По плодам их узнаете их. Но то, как он обнимается с путиным и называет его другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность
Сикорский также поднял вопрос о том, как будет вести себя президент США в случае возникновения противоречий между интересами Польши и россии.
Возникает вопрос, с кем он больше дружит? С путиным или с нашим президентом? И что он сделает, если придется выбирать, какому другу отдать предпочтение?
Контекст
19 ноября Дональд Трамп и владимир путин встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По сообщениям СМИ, их разговор состоялся накануне запланированных трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
По утверждению кремля, одной из главных тем двусторонней встречи стала война россии против Украины.
Напомним
Президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и глава кремля владимир путин сделали первые заявления, собравшись на трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, в том числе о войне рф против Украины.