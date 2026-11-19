Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал дружеское приветствие президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора владимира путина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию главы польского правительства в соцсети "Х".

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В четверг, 19 ноября, Туск опубликовал в социальной сети X короткую публикацию на английском языке, в которой прокомментировал слова американского президента.

Поводом для такой реакции стала встреча Трампа и путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Во время приветствия американский президент пожал руку российскому диктатору и назвал его своим другом.

Кто это? Это мой друг. Я с нетерпением жду нашей встречи. У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много прекрасных вещей или, по крайней мере, начнется что-то хорошее - заявил Трамп.

Боже, убереги нас от таких друзей - написал польский премьер.

Отметим, что реакция Туска стала не единственным критическим комментарием со стороны польских властей. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дружеские жесты американского президента в отношении путина вызывают обеспокоенность в Варшаве.

По плодам их узнаете их. Но то, как он обнимается с путиным и называет его другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность - отметил глава польского МИД.

Сикорский также поднял вопрос о том, как будет вести себя президент США в случае возникновения противоречий между интересами Польши и россии.

Возникает вопрос, с кем он больше дружит? С путиным или с нашим президентом? И что он сделает, если придется выбирать, какому другу отдать предпочтение? - добавил польский министр.

Контекст

19 ноября Дональд Трамп и владимир путин встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По сообщениям СМИ, их разговор состоялся накануне запланированных трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

По утверждению кремля, одной из главных тем двусторонней встречи стала война россии против Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и глава кремля владимир путин сделали первые заявления, собравшись на трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, в том числе о войне рф против Украины.