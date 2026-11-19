російський диктатор володимир путін знову звернувся до подій Другої світової війни, заявивши, що під час Ялтинської конференції 1945 року світ нібито ніхто не ділив, а лише закріплював тогочасні реалії. Водночас він натякнув, що аналогічний підхід необхідно застосувати до сучасних конфліктів. Про це свідчать його заяви, пише УНН.

За словами путіна, учасники Ялтинської конференції лише зафіксували результати перемоги над нацизмом та політичну ситуацію, що склалася наприкінці Другої світової війни.

російський лідер також заявив, що сьогодні "було б непогано зафіксувати перемогу над неонацизмом", знову використавши один із пропагандистських наративів кремля щодо війни проти України.

Диктатор стверджує, що саме домовленості в Ялті сприяли створенню Організації Об'єднаних Націй та дозволили світу протягом 80 років уникати масштабних глобальних воєн.

У Ялті ніхто не ділив світ, Ялта просто зафіксувала реалії, які склалися після Другої світової війни