путін знову взявся переписувати історію та заговорив про нову "Ялту" – чого вимагає диктатор
Київ • УНН
путін назвав Ялтинську конференцію фіксацією повоєнних реалій і закликав застосувати такий підхід до сучасних конфліктів. кремль виправдовує цим претензії до України.
російський диктатор володимир путін знову звернувся до подій Другої світової війни, заявивши, що під час Ялтинської конференції 1945 року світ нібито ніхто не ділив, а лише закріплював тогочасні реалії. Водночас він натякнув, що аналогічний підхід необхідно застосувати до сучасних конфліктів. Про це свідчать його заяви, пише УНН.
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За словами путіна, учасники Ялтинської конференції лише зафіксували результати перемоги над нацизмом та політичну ситуацію, що склалася наприкінці Другої світової війни.
російський лідер також заявив, що сьогодні "було б непогано зафіксувати перемогу над неонацизмом", знову використавши один із пропагандистських наративів кремля щодо війни проти України.
путін закликав погодитися з "новими реаліями"
Диктатор стверджує, що саме домовленості в Ялті сприяли створенню Організації Об'єднаних Націй та дозволили світу протягом 80 років уникати масштабних глобальних воєн.
У Ялті ніхто не ділив світ, Ялта просто зафіксувала реалії, які склалися після Другої світової війни
Він також провів паралель між історичними подіями та нинішньою міжнародною ситуацією.
І в сьогоднішніх конфліктах доведеться погодитися з реаліями
Подібну риторику кремль регулярно використовує для обґрунтування своїх територіальних претензій до України та спроб домогтися міжнародного визнання наслідків російської агресії.
"Ялтинський формат не принесе миру" - Мерц озвучив умову успішних переговорів19.11.26, 19:50 • 3006 переглядiв