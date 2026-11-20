путін вигадав "перемогу над неонацизмом" і порівняв себе зі сталіним
Київ • УНН
Путін заявив про «перемогу над неонацизмом» і порівняв саміт із Трампом та Сі з Ялтинською конференцією. Історики спростовують його версію.
російський диктатор володимир путін заявив про бажання зафіксувати "перемогу над неонацизмом і русофобією", порівнявши свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном із Ялтинською конференцією 1945 року. При цьому він виклав власну версію історичних подій, яка суперечить встановленим фактам. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Під час пресконференції за підсумками саміту АТЕС у китайському Шеньчжені путін заявив, що не заперечує проти порівняння переговорів трьох лідерів із зустріччю Сталіна, Рузвельта та Черчилля.
А що поганого було в Ялті? У Ялті зафіксували перемогу над нацизмом, і я був би не проти зараз зафіксувати перемогу над неонацизмом, ксенофобією та русофобією
Крім того, очільник кремля стверджував, що учасники Ялтинської конференції нібито не ділили світ, а лише визнавали тогочасні реалії.
Історичні факти суперечать заявам путіна
Насправді Ялтинська конференція відбулася 4-11 лютого 1945 року, коли Друга світова війна ще тривала. Капітуляція нацистської Німеччини відбулася лише в травні, а Японії – у вересні того самого року.
До того ж значна частина ялтинських домовленостей стосувалася післявоєнного устрою Європи, кордонів держав і сфер впливу великих держав.
Попри гучні історичні паралелі, путін визнав, що його переговори з Трампом і Сі не завершилися конкретними угодами.
За словами російського лідера, сторони лише обмінялися позиціями щодо ключових міжнародних питань. Дату наступної зустрічі також не визначили.
путін знову взявся переписувати історію та заговорив про нову "Ялту" – чого вимагає диктатор19.11.26, 23:43 • 19159 переглядiв