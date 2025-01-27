ЄС затвердив зупинення безвізу для грузинських дипломатичних паспортів - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення про зупинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів. Рішення набуде чинності найближчими днями. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі Х, пише УНН.

Міністри закордонних справ схвалили призупинення візового режиму для грузинських дипломатичних паспортів. Рішення набуде чинності найближчими днями, - йдеться у повідомленні.

Йозвяк, також зазначив, що Словаччина та Угорщина виступили проти, але це не вплинуло на результат, оскільки для вирішення була потрібна лише кваліфікована більшість.

Доповнення

Як зазначає "Радіо Свобода"раніше грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе, легітимність якого не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі, опозиція і частина громадськості, заявив, що скасування візового режиму для володарів диппаспортів є символічним актом, який не має практичного сенсу. Йдеться про те, що власники диппаспортів матимуть змогу відвідувати країни ЄС, використовуючи звичайні паспорти.

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