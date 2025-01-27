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ЕС утвердил остановку безвиза для грузинских дипломатических паспортов - СМИ

ЕС утвердил остановку безвиза для грузинских дипломатических паспортов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2747 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Словакия и Венгрия выступили против, но решение было принято квалифицированным большинством.

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о приостановлении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Решение вступит в силу в ближайшие дни. Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсети Х, пишет УНН.

Министры иностранных дел одобрили приостановление визового режима для грузинских дипломатических паспортов. Решение вступит в силу в ближайшие дни,

- говорится в сообщении.

Йозвяк, также отметил, что Словакия и Венгрия выступили против, но это не повлияло на результат, поскольку для решения требовалось лишь квалифицированное большинство.

Дополнение

Как отмечает «Радио Свобода», ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, легитимность которого не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности, заявил, что отмена визового режима для обладателей диппаспортов является символическим актом, который не имеет практического смысла. Речь идет о том, что владельцы диппаспортов смогут посещать страны ЕС, используя обычные паспорта.

Венгрия не помешала: санкции ЕС против рф продлевают на полгода - СМИ27.01.25, 13:17 • 8366 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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