Поліція затримала активістів біля парламенту Грузії

У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії загострилася ситуація, поліція вступила в сутички з учасниками антиурядового мітингу, які виступають проти легітимності президента Михайла Кавелашвілі.

Пише УНН із посиланням на Ехо Кавказу.

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії загострилася. Відбулися сутички між поліцією та учасниками антиурядової акції.

Демонстранти виступають, зокрема, проти президента Михайла Кавелашвілі, чию легітимність не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі, опозиція і частина міжнародних партнерів країни.

Силовики почали затримання і відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Раніше поліція закликала учасників мітингу перейти на тротуар, щоб не перекривати дорогу.

Під час сутичок один із демонстрантів дістав травми, йому надали першу допомогу. Акція триває за межами проїжджої частини. Кількість затриманих поки що невідома.

Напомним

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про своє рішення добровільно покинути президентський палац, наголосивши, що її лояльність до країни і громадян залишається незмінною.