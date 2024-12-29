Президент Грузии Зурабишвили покидает дворец перед инаугурацией преемника

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своем решении добровольно покинуть президентский дворец, подчеркнув, что ее лояльность стране и гражданам остается неизменной.

Пишет УНН со ссылкой на «Эхо Кавказа».

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

«Я хочу сказать вам и сдать отчет вам - 6 лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше на верности стране и верности вам, поэтому я сегодня здесь, и эта лояльность не изменится в любом случае, нахожусь ли я во дворце или вне дворца. Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие», - сказала она гражданам, собравшимся возле дворца Орбелиани.

По ее словам, церемония инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили является «пародией».

И это государство не заслуживает таких пародий... Они заперты, напуганы, продажные, нелегитимные, непризнанные, подвергнуты санкциям. Мы же открыты, свободны и спокойны. За нами правда, потому что у нас любовь - любовь к стране и любовь друг к другу, и именно поэтому мы победим - заявила Саломе Зурабишвили.

После завершения выступления Зурабишвили вышла к сторонникам и оппозиционно настроенным гражданам, которые собрались у здания президентской резиденции.

Напомним,

Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал внесение акта о непризнании США нового режима в Грузии. Документ будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до проведения честных выборов.

Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента.

В Тбилиси женщины вышли на протестный марш. На одну из участниц напал сторонник "Грузинской мечты"