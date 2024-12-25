В Тбилиси женщины вышли на протестный марш. На одну из участниц напал сторонник "Грузинской мечты"

В Тбилиси состоялся протестный женский марш. К нему присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, а на одну из участниц напали, передает УНН.

Детали

По данным "Новости Грузия", женские протестные марши под лозунгом "За Грузию" в среду одновременно пройдут сразу в четырех городах: в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди.

Саломе Зурабишвили вышла к участницам марша, когда он проходил мимо ее резиденции, и сказала, что "женщины - самые крутые в стране", пишет Paper Kartuli.

Кроме того, как сообщают местные Telegram-каналы, во время марша в Тбилиси произошло нападение.

На видео попало нападение неизвестного на одну из участниц. В результате удара женщина упала.

По данным Tbilisi life, в социальных сетях уже идентифицировали нападавшего на участницу марша женщин, утверждают, что им является так называемый "титушка" Зука Кирвалидзе.

По словам граждан, он является членом молодежного движения "Грузинская мечта".

TV Pirveli сообщает, что анализ социальных сетей Зуки Кирвалидзе показывает, что имеет тесные связи с "Грузинской мечтой" и он посещает мероприятия партии Иванишвили.

Контекст

Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии против замораживания переговоров по евроинтеграции страны до 2028 года продолжаются ежедневно с 28 ноября.