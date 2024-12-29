Полиция задержала активистов возле парламента Грузии

В центре Тбилиси возле здания парламента Грузии обострилась ситуация, полиция вступила в столкновения с участниками антиправительственного митинга, которые выступают против легитимности президента Михаила Кавелашвили.

Пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Ситуация возле здания парламента Грузии обострилась. Произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственной акции.

Демонстранты выступают, в частности, против президента Михаила Кавелашвили, чью легитимность не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть международных партнеров страны.

Силовики начали задержания и открыли автомобильное движение на проспекте Руставели. Ранее полиция призвала участников митинга перейти на тротуар, чтобы не перекрывать дорогу.

Во время столкновений один из демонстрантов получил травмы, ему оказали первую помощь. Акция продолжается за пределами проезжей части. Количество задержанных пока неизвестно.

Напомним

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своем решении добровольно покинуть президентский дворец, подчеркнув, что ее лояльность к стране и гражданам остается неизменной.