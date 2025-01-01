У Грузії зустріли Новий рік масовим проєвропейським мітингом

Десятки тисяч проєвропейських демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту Грузії у вівторок увечері, щоб відсвяткувати Новий рік, продовживши місячні протести проти уряду, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Чорноморська держава опинилася в лещатах безпрецедентної конституційної кризи відтоді, як правляча партія "Грузинська мрія", яку багато хто сприймає як дедалі більш репресивну, оголосила про перемогу на жовтневих парламентських виборах, які прозахідна опозиція засудила як сфальсифіковані.



Рішення уряду від 28 листопада призупинити переговори про вступ до ЄС на роки викликало щоденні масові протести, які тривають і досі.

Напередодні Нового року десятки тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, розмахуючи прапорами ЄС та Грузії, - останній прояв народної єдності перед тим, що критики називають авторитарним проросійським ухилом уряду.

Багато демонстрантів принесли їжу, щоб поділитися, і накрили святковий стіл на десятки метрів на головному проспекті Тбілісі, прикрашеному різдвяними вогнями, перетворивши 34-й день протестів поспіль на святкування Нового року.

"Сьогоднішній вечір вкотре доводить, що грузинський народ не дозволить проросійському уряду перетворити нашу країну на деспотію російського зразка, - сказав один із демонстрантів, 42-річний Ілля Дарсавелидзе. - Маріонетки путіна у Тбілісі безсилі проти волі всієї нашої нації, ми повернемо собі наше законне місце у Європі".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до демонстрантів.

"2024 був роком нашої єдності, а 2025 стане роком нашої перемоги", - сказала вона натовпу.

Доповнення

Мандат Зурабішвілі повинен був закінчитися 29 грудня, коли її наступник і прихильник "Грузинської мрії" Михайло Кавелашвілі був інавгурований як наступний номінальний президент Грузії після спірного виборчого процесу.

Але Зурабішвілі відмовилася піти у відставку, заявивши, що вона залишається "єдиним законним лідером" країни до повторних виборів у жовтні.

Раніше вона оголосила новий парламент та уряд "нелегітимними", а опозиційні партії відмовилися увійти до нового законодавчого органу.

У перші 10 днів протестів поліція боротьби з заворушеннями використовувала сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів - деякі з них кидали феєрверки та каміння.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про більш ніж 400 арештів, тоді як головний уповноважений з прав людини країни, омбудсмен Леван Йоселіані та Amnesty International звинуватили сили безпеки у "тортурах" затриманих.

Жорсткість поліції, що повідомляється, викликала зростаючий міжнародний осуд, і Вашингтон і кілька європейських країн ввели санкції проти посадовців "Грузинської мрії".

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі заявили у вівторок, що грузинській владі слід розглянути можливість проведення нових виборів як виходу з політичної кризи в країні.

Уряд партії "Грузинська мрія" звинувачується в авторитарному проросійському повороті, який підірвав прагнення Грузії вступити до ЄС - мету, закріплену в конституції та підтриману 80% населення.