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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом

В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом

Киев  •  УНН

 • 11378 просмотра

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Десятки тысяч проевропейских демонстрантов отпраздновали Новый год возле парламента Грузии, продолжая протесты против правительства. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим, отказавшись передать власть преемнику.

Десятки тысяч проевропейских демонстрантов собрались у здания парламента Грузии во вторник вечером, чтобы отпраздновать Новый год, продолжив месячные протесты против правительства, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Черноморское государство оказалось в тисках беспрецедентного конституционного кризиса с тех пор, как правящая партия "Грузинская мечта", которую многие воспринимают как все более репрессивную, объявила о победе на октябрьских парламентских выборах, которые прозападная оппозиция осудила как сфальсифицированные.

Решение правительства от 28 ноября приостановить переговоры о вступлении в ЕС на годы вызвало ежедневные массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

В канун Нового года десятки тысяч людей собрались у здания парламента в центре Тбилиси, размахивая флагами ЕС и Грузии, - последнее проявление народного единства перед тем, что критики называют авторитарным пророссийским уклоном правительства.

Многие демонстранты принесли еду, чтобы поделиться, и накрыли праздничный стол на десятки метров на главном проспекте Тбилиси, украшенном рождественскими огнями, превратив 34-й день протестов подряд в празднование Нового года.

"Сегодняшний вечер в очередной раз доказывает, что грузинский народ не позволит пророссийскому правительству превратить нашу страну в деспотию российского образца, - сказал один из демонстрантов, 42-летний Илья Дарсавелидзе. - Марионетки путина в Тбилиси бессильны против воли всей нашей нации, мы вернем себе наше законное место в Европе".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам.

"2024 был годом нашего единства, а 2025 станет годом нашей победы", - сказала она толпе.

Дополнение

Мандат Зурабишвили должен был закончиться 29 декабря, когда ее преемник и сторонник "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили был инаугурирован как следующий номинальный президент Грузии после спорного избирательного процесса.

Но Зурабишвили отказалась уйти в отставку, заявив, что она остается "единственным законным лидером" страны до повторных выборов в октябре.

Ранее она объявила новый парламент и правительство "нелегитимными", а оппозиционные партии отказались войти в новый законодательный орган.

В первые 10 дней протестов полиция по борьбе с беспорядками использовала слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов - некоторые из них бросали фейерверки и камни.

Министерство внутренних дел сообщило о более чем 400 арестах, тогда как главный уполномоченный по правам человека страны, омбудсмен Леван Йоселиани и Amnesty International обвинили силы безопасности в "пытках" задержанных.

Жесткость полиции, как сообщается, вызвала растущее международное осуждение, и Вашингтон и несколько европейских стран ввели санкции против чиновников "Грузинской мечты".

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши заявили во вторник, что грузинским властям следует рассмотреть возможность проведения новых выборов как выхода из политического кризиса в стране.

Правительство партии "Грузинская мечта" обвиняется в авторитарном пророссийском повороте, который подорвал стремление Грузии вступить в ЕС - цель, закрепленную в конституции и поддержанную 80% населения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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