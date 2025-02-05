Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій

У Грузії парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 49 депутатів, серед яких – представники опозиційних коаліцій "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія". Про це пише "Эхо Кавказа", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що легітимність цього складу парламенту не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина громадян.

А підставою для такого рішення стали заяви депутатів, які ще в листопаді 2024 року офіційно звернулися з вимогою припинити їхні повноваження.

На цей момент у парламенті залишаються лише 12 представників партії "Гахарія за Грузію".

Ця політична сила, як і інші опозиційні партії, не визнає результати виборів 26 жовтня 2024 року і не бере участі в роботі парламенту. Водночас її депутати не подали заяв про складання мандатів,