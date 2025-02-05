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Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій

Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій

Київ • УНН

 • 22379 перегляди

Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.

У Грузії парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 49 депутатів, серед яких – представники опозиційних коаліцій "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія". Про це пише "Эхо Кавказа", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що легітимність цього складу парламенту не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина громадян.

А підставою для такого рішення стали заяви депутатів, які ще в листопаді 2024 року офіційно звернулися з вимогою припинити їхні повноваження.

На цей момент у парламенті залишаються лише 12 представників партії "Гахарія за Грузію".

Ця політична сила, як і інші опозиційні партії, не визнає результати виборів 26 жовтня 2024 року і не бере участі в роботі парламенту. Водночас її депутати не подали заяв про складання мандатів,

- йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, за підсумками останніх виборів "Сильна Грузія" отримала 14 місць у парламенті, "Коаліція за зміни" – 19, а "Єдність – Національний рух" – 16. У листопаді та грудні представники цих політичних сил оголосили про намір достроково припинити свої повноваження.

Тим часом у країні тривають масові протести з вимогою проведення нових парламентських виборів – акції незгоди почалися ще в листопаді 2024 року.

Раніше

Колишня президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результатів парламентських виборів, згідно з якими перемогу здобула "Грузинська мрія". Вона вважає себе єдиним легітимним представником влади у країні, а Кавелашвілі назвала сьогодні "тимчасовим квартирантом Палацу Орбеліані".

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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