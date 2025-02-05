Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій
Київ • УНН
Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.
У Грузії парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 49 депутатів, серед яких – представники опозиційних коаліцій "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія". Про це пише "Эхо Кавказа", передає УНН.
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Зазначається, що легітимність цього складу парламенту не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина громадян.
А підставою для такого рішення стали заяви депутатів, які ще в листопаді 2024 року офіційно звернулися з вимогою припинити їхні повноваження.
На цей момент у парламенті залишаються лише 12 представників партії "Гахарія за Грузію".
Ця політична сила, як і інші опозиційні партії, не визнає результати виборів 26 жовтня 2024 року і не бере участі в роботі парламенту. Водночас її депутати не подали заяв про складання мандатів,
За даними ЦВК, за підсумками останніх виборів "Сильна Грузія" отримала 14 місць у парламенті, "Коаліція за зміни" – 19, а "Єдність – Національний рух" – 16. У листопаді та грудні представники цих політичних сил оголосили про намір достроково припинити свої повноваження.
Тим часом у країні тривають масові протести з вимогою проведення нових парламентських виборів – акції незгоди почалися ще в листопаді 2024 року.
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Колишня президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результатів парламентських виборів, згідно з якими перемогу здобула "Грузинська мрія". Вона вважає себе єдиним легітимним представником влади у країні, а Кавелашвілі назвала сьогодні "тимчасовим квартирантом Палацу Орбеліані".