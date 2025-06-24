В Грузії ув'язнено трьох лідерів опозиції: що їм інкримінують

У Грузії взято під варту засновників та лідерів опозиційних рухів "Сильна Грузія" та "Лело" Мамуку Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Эхо Кавказа.

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Зазначається, що затримання відбулося в офісі "Сильної Грузії", де на той момент перебували прихильники партії та представники інших опозиційних сил, а також п'ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше Тбіліський міський суд засудив опозиційних політиків до тюремних термінів за неявку на засідання парламентської слідчої комісії. Згідно з рішенням суду, Хазарадзе та Джапаридзе проведуть в ув'язненні по вісім місяців - йдеться у статті.

Видання нагадує, що напередодні вранці до семи місяців в'язниці було засуджено лідера "Коаліції за зміни" та партії "Гірчі – Більше свободи" Зураба Джапаридзе. Він уже перебуває під вартою.

"Офіційною метою комісії під керівництвом Теї Цулукіані є розслідування злочинів, скоєних під час правління попереднього уряду. При цьому її мандат був поширений і на події після 2012 року. Зокрема, комісія розглядає питання про відповідальність колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарії за встановлення поліцейського посту у селі Чорчана у 2019 році", - пише видання.

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Мамуку Хазарадзе та Бадрі Джапаридзе викликали на засідання парламентської комісії для розгляду справи про тиск на бізнес у період правління Національного руху. Зокрема, голова ТОВ "Магнаті" Джемал Леонідзе стверджує, що за участю "Ті-Бі-Сі Банку", заснованого Хазарадзе та Джапаридзе, у нього незаконно відібрали бізнес.

Нагадаємо

У квітні у Грузії було продовжено мандат тимчасової слідчої комісії, сформованої "Грузинською мрією" у парламенті для вивчення можливих злочинів "Єдиного національного руху" у період перебування при владі.

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