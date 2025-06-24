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В Грузии заключены под стражу три лидера оппозиции: что им инкриминируют

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Основатели и лидеры оппозиционных движений "Сильная Грузия" и "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе взяты под стражу в Грузии. Они были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за неявку на заседание парламентской следственной комиссии.

В Грузии заключены под стражу три лидера оппозиции: что им инкриминируют

В Грузии взяты под стражу основатели и лидеры оппозиционных движений "Сильная Грузия" и "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Эхо Кавказа.

Детали

Отмечается, что задержание произошло в офисе "Сильной Грузии", где на тот момент находились сторонники партии и представители других оппозиционных сил, а также пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Тбилисский городской суд приговорил оппозиционных политиков к тюремным срокам за неявку на заседание парламентской следственной комиссии. Согласно решению суда, Хазарадзе и Джапаридзе проведут в заключении по восемь месяцев

- говорится в статье.

Издание напоминает, что накануне утром к семи месяцам тюрьмы был приговорен лидер "Коалиции за изменения" и партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе. Он уже находится под стражей.

"Официальной целью комиссии под руководством Теи Цулукиани является расследование преступлений, совершенных во время правления предыдущего правительства. При этом ее мандат был распространен и на события после 2012 года. В частности, комиссия рассматривает вопрос об ответственности бывшего премьер-министра Георгия Гахарии за установление полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году", - пишет издание.

Дополнительно

Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вызвали на заседание парламентской комиссии для рассмотрения дела о давлении на бизнес в период правления Национального движения. В частности, председатель ООО "Магнати" Джемал Леонидзе утверждает, что с участием "Ти-Би-Си Банка", основанного Хазарадзе и Джапаридзе, у него незаконно отобрали бизнес.

Напомним

В апреле в Грузии был продлен мандат временной следственной комиссии, сформированной "Грузинской мечтой" в парламенте для изучения возможных преступлений "Единого национального движения" в период пребывания у власти.

В ПАСЕ обвинили власти Грузии в попытке запретить оппозицию и усилении репрессий14.06.25, 15:14 • 4378 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Георгий Гахария
Тбилиси
Саломе Зурабишвили
Грузия
Tesla
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