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The New York Times

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У Грузії продовжили мандат комісії з розслідування "злочинів Саакашвілі": що відомо

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Комісія вивчає можливі злочини "Єдиного національного руху" під час їх перебування при владі. Після завершення роботи комісія підготує доповідь.

У Грузії продовжили мандат комісії з розслідування "злочинів Саакашвілі": що відомо

До 5 червня продовжено мандат тимчасової слідчої комісії, сформованої "Грузинською мрією" у парламенті для вивчення можливих злочинів "Єдиного національного руху" у період перебування при владі. Про це повідомив виконавчий секретар правлячої партії, лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Громадськість ясно бачить, що список тяжких злочинів кримінального режиму "Національного руху" практично невичерпний. Комісія намагається розслідувати в максимально короткі терміни хоча б малу частину звірств, які політики, які сьогодні називають агентурою, здійснили стосовно країни 

- заявив він.

Із проханням про продовження мандату комісії ще на місяць раніше до парламенту звернулася її керівниця, ексглава Мін'юсту Грузії, нині депутат парламенту від ГМ Тея Цулукіані. За її словами, з початку роботи в середині лютого комісія встигла провести 17 засідань та опитати 55 осіб. Сюди не входять опозиційні політики, які не прийшли на допити, оскільки вважають нелегітимними комісію нинішній парламент і загалом. Через неявку починають кримінальні справи, фігурантам загрожує до року в'язниці. Серед них Ніка Мелія, Ніка Гварамія, Мамука Хазарадзе та інші опозиціонери.

Після закінчення роботи комісія підготує доповідь. Цулукіані каже, що вони вже написали до сотні сторінок ув'язнення – "насамперед за фактами тортур та нелюдського поводження".

Саакашвілі отримав 9 років в'язниці у справі про розтрату бюджету12.03.25, 09:19 • 19591 перегляд

Парламентська комісія з вивчення "злочинів режиму" Михайла Саакашвілі у 2003-2012 роках стала втіленням центральної передвиборчої обіцянки "Грузинської мрії". У партії запевняли, що влаштують "грузинський Нюрнберг" для соратників Саакашвілі, які вже 13 років не перебувають при владі, але, як і раніше, залишаються їхніми головними політичними опонентами.

Спочатку предметом роботи комісії називали такі напрямки:

  • систематичні тортури у пенітенціарних установах;
    • вбивства, насильство, вторгнення у приватне життя;
      • корупція та тиск на підприємства з метою вилучення активів та вимагання грошей;
        • вилучення засобів масової інформації у їх законних власників;
          • розв'язання війни у ​​2008 році.

            Наприкінці березня мандат комісії розширили. Вона вирішила перевіряти і передбачувані злочини партії Саакашвілі в роки перебування в опозиції, аж до сьогодні.

            ГМ планує направити фінальний звіт Цулукіані до Конституційного суду, щоб домогтися визнання Національного руху неконституційним. Водночас, партія влади приймає законодавчі поправки, які дозволять заборонити діяльність ЄНР та інших політичних груп зі "схожою ідеологією".

            Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону17.03.25, 10:38 • 82256 переглядiв

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

            Новини Світу
            Теа Цулукіані
            Грузія
            Міхеїл Саакашвілі
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