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Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону

Київ • УНН

 • 82194 перегляди

Суд у Грузії визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,6 років в'язниці. Загальний строк ув'язнення Саакашвілі становить 12,5 років.

Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону

17 березня суд у Грузії визнав винним колишнього президента Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону. Його засудили ще на 4,6 року в'язниці. Про це повідомляє Mtavari, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі був визнаний винним судом у справі, пов'язаній з незаконним перетином державного кордону, і отримав 4,5 роки ув'язнення за злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії.

Також було додано вирок від 12 березня по справі "так званих піджаків", у рамках якої третьому президенту призначено 9 років ув'язнення.

Суддя Міхеїл Джинджолія призначив Саакашвілі загалом 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Експрезидента Грузії мав намір бути присутнім на судовому засіданні та виголосити заключне слово, однак йому було відмовлено в участі, причини адвокатам невідомі. Міхеїл Саакашвілі також не брав участі у процесі дистанційно з клініки.

Довідково

Третій президент повернувся до Грузії 1 жовтня 2021 року. Проти нього прокуратура Іванішвілі розпочала розслідування за статтею 344 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає незаконний перетин державного кордону.

У рамках цієї справи обвинувачення також висунуто ще чотирьом особам: Ельгуджі Цомая, Зурабу та Шалві Цочорі, а також Георгію Наріманідзе. Справа розглядається окремо, і вони звільнені під заставу.

Нагадаємо

12 березня Міхеіла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у "справі про піджаки". Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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