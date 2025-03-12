Саакашвілі отримав 9 років в'язниці у справі про розтрату бюджету

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили у Грузії до дев'яти років позбавлення волі у так званій "справі про піджаки", визнавши винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі, повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

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Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями та оштрафував на 300 тисяч ларі.

Саакашвілі та Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

У прокуратурі стверджували, що з 1 травня 2009 року по 25 лютого 2013 року, за дорученням та організації Міхеіла Саакашвілі, для його особистих цілей з держбюджету нецільовим чином було витрачено 9 млн ларі (у ті роки близько 5,4 млн доларів).

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше було винесено у двох інших справах - про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Міхеіла Саакашвілі - 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на волю він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року та про незаконний перетин кордону.

Прокуратура Грузії підозрює Саакашвілі у причетності до замаху на опозиціонера у 2016 році