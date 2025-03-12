Саакашвили получил 9 лет тюрьмы по делу о растрате бюджета
Киев • УНН
Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили в Грузии к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках", признав виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
Детали
Решение огласил судья Тбилисского городского суда. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.
Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.
В прокуратуре утверждали, что с 1 мая 2009 года по 25 февраля 2013 года, по поручению и организации Михаила Саакашвили, для его личных целей из госбюджета нецелевым образом были израсходованы 9 млн лари (в те годы около 5,4 млн долларов).
В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам - о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.
Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили - 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Прокуратура Грузии подозревает Саакашвили в причастности к покушению на оппозиционера в 2016 году11.10.2024, 18:50 • 24246 просмотров