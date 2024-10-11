Прокуратура Грузии подозревает Саакашвили в причастности к покушению на оппозиционера в 2016 году

Прокуратура Грузии заявила о возможной причастности экс-президента Михаила Саакашвили к делу о покушении на оппозиционера Гиви Таргамадзе в 2016 году, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Ведомство говорит, что установило новые обстоятельства на основании показаний обвиняемого в покушении Давида (Дарчо) Хечуашвили. 20 сентября МВД сообщило о его задержании при попытке незаконного пересечения границы со стороны Турции.

Согласно показаниям, летом 2016 года в Украине Хечуашвили встречался с Шотой (Мевлудом) Чичиашвили. Тот рассказал, что недавно виделся с Саакашвили и бывшим заместителем главы МВД Грузии Гией Лорткипанидзе.

Якобы тогда экс-президент подозревал Таргамадзе в сотрудничестве с "Грузинской мечтой" и поручил Чичиашвили следить за ним.

Чичиашвили, как сообщает прокуратура, попросил Хечуашвили помочь со слежкой, обещая взамен "назначение на хорошую должность в Одессе".

По этим показаниям получается, что Хечуашвили не был исполнителем, а просто следил за Таргамадзе, когда 4 октября 2016 года машину политика взорвали.

Добавим

По данным СМИ, Шота (Мевлуд) Чичиашвили - криминальный авторитет, известный по громким делам в Грузии в начале 2000-х. При Саакашвили в Грузии его посадили на 22 года, но после прихода к власти "Грузинской мечты" амнистировали. Чичиашвили вышел на свободу в 2013 году, а осенью 2019 года был убит в перестрелке с полицией в Киеве.

Давид Хечуашвили после покушения на Таргамадзе незаконно перебрался в Турцию.

Еще в 2019 году Тбилисский городской суд признал его виновным в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении-хранении оружия и боеприпасов, а также уничтожении чужого имущества. Хечуашвили заочно получил 18 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что в годы президентства Саакашвили Хечуашвили работал в департаменте конституционной безопасности МВД Грузии.

Автомобиль депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе взорвался недалеко от офиса "Национального движения" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. В момент взрыва в машине находились Таргамадзе и его водитель, они получили легкие повреждения, пятеро прохожих пострадали значительно.

Единственным задержанным по делу стал Борис Чагунава. Ему инкриминировали незаконное хранение в своем гараже оружия и взрывчатки для Хечуашвили. В феврале 2017 года Чагунава условно приговорили к 4 годам, и он вышел на свободу.