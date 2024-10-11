Прокуратура Грузії підозрює Саакашвілі у причетності до замаху на опозиціонера у 2016 році

Прокуратура Грузії заявила про можливу причетність експрезидента Михайла Саакашвілі до справи про замах на опозиціонера Гіві Таргамадзе у 2016 році, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Відомство каже, що встановило нові обставини на підставі свідчень обвинуваченого у замаху Давида (Дарчо) Хечуашвілі. 20 вересня МВС повідомило про його затримання під час спроби незаконного перетину кордону з боку Туреччини.

Згідно зі свідченнями, влітку 2016 року в Україні Хечуашвілі зустрічався з Шотою (Мевлудом) Чічіашвілі. Той розповів, що нещодавно бачився із Саакашвілі та колишнім заступником глави МВС Грузії Гією Лорткіпанідзе.

Нібито тоді екс-президент підозрював Таргамадзе у співпраці з "Грузинською мрією" та доручив Чічіашвілі стежити за ним.

Чичіашвілі, як повідомляє прокуратура, попросив Хечуашвілі допомогти зі стеженням, обіцяючи натомість "призначення на добру посаду в Одесі".

За цими свідченнями виходить, що Хечуашвілі не був виконавцем, а просто стежив за Таргамадзе, коли 4 жовтня 2016 машину політика підірвали.

Додамо

За даними ЗМІ, Шота (Мевлуд) Чичіашвілі – кримінальний авторитет, відомий у гучних справах у Грузії на початку 2000-х. За Саакашвілі в Грузії його посадили на 22 роки, але після приходу до влади "Грузинської мрії" амністували. Чичіашвілі вийшов на волю у 2013 році, а восени 2019 року був убитий у перестрілці з поліцією у Києві.

Давид Хечуашвілі після замаху на Таргамадзе незаконно перебрався до Туреччини.

Ще у 2019 році Тбіліський міський суд визнав його винним у замаху на вбивство за обтяжуючих обставин, незаконному придбанні-зберіганні зброї та боєприпасів, а також знищенні чужого майна. Хечуашвілі заочно отримав 18 років позбавлення волі. ЗМІ повідомляли, що у роки президентства Саакашвілі Хечуашвілі працював у департаменті конституційної безпеки МВС Грузії.

Автомобіль депутата парламенту Грузії Гіві Таргамадзе вибухнув неподалік офісу "Національного руху" у центрі Тбілісі 4 жовтня 2016 року, за чотири дні до парламентських виборів. У момент вибуху в машині перебували Таргамадзе та його водій, вони зазнали легких пошкоджень, п'ятеро перехожих постраждали значно.

Єдиним затриманим у справі став Борис Чагунава. Йому інкримінували незаконне зберігання у своєму гаражі зброї та вибухівки для Хечуашвілі. У лютому 2017 року Чагунава умовно засудили до 4 років, і він вийшов на волю.