Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів”

росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км. У коментарі УНН заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що модернізовані "шахеди" - це вже не сліпий "камікадзе", який наводиться за координатами, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі, скоригувати маршрут, обійти позиції та фактично навести вибухову частину прямо на мобільну групу в момент її роботи.

Деталі

Днями військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що вперше у російському "шахеді" було виявлено ракету Р-60 класу "повітря-повітря".

Згодом він повідомив, що "шахед" з онлайн-керуванням атакував машину мобільної вогневої групи у Чернігівській області. На щастя, всі залишилися живі.

У коментарі УНН Анатолій Храпчинський розповів, що "поява на "шахедах" ракети "повітря-повітря" Р-60 та відео атаки по мобільній вогневій групі на Чернігівщині це зрозуміла логіка".

Ворог шукає єдину стратегію прикриття своїх ударних БпЛА, або захисту їх від авіаційних груп, тому експериментують із Р-60, або робити їх керованими для точних ударів по техніці та МВГ. До цього додається вже новий "Shahed-107" - варіант здатний працювати і по наземних цілях, і по засобах радіолокації чи РЕБ. Тобто ми бачимо єдину еволюційну лінію ворога, підвищення живучості дрона, здатність оборонятися, точніше бити й ламати нашу ППО та РЕБ. І саме тому нам потрібно максимально швидко масштабувати власні засоби протидії - від мережевої РЕБ і перехоплювачів до сенсорних полів та мобільних комплексів ближньої дії, поки ця російська концепція не стала повноцінним бойовим стандартом - сказав Храпчинський.

Він зазначає, що росіянам вдалося атакувати МВГ за рахунок того, що вони вже певний час застосовують модернізовані "шахеди" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км.

Тобто це вже не сліпий "камікадзе" за координатами, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі, скоригувати маршрут, обійти позиції та фактично навести вибухову частину прямо на мобільну групу в момент її роботи. Це показує, що ворог переходить від масових балістичних "запусків" до керованого полювання, і саме під такий сценарій нам критично потрібно оновлювати тактику МВГ та їхній захист - каже Храпчинський.

росія атакує Україну дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики і показало, як виглядає БПЛА

Експерт наголосив, що насправді ті "шахеди", які росія застосовувала у 2022-му, і ті, що ми бачимо зараз, це вже зовсім інші продукти.

Нині дрон отримав можливість працювати в будь-яку погоду, використовує різноманітні бойові частини та суббоєприпаси, має канали зв’язку, які дозволяють будувати розподілену систему керування, зміни або внесення корегувань у польотне завдання до західних областей. Додаємо сюди оптико-електронні камери для спостереження й самозахисту і отримуємо не просто ударний БпЛА, а платформу, що постійно ускладнюється та адаптується під наші засоби протидії. Формуючи нову сучасну зброю - каже експерт.

За його словами, ці оновлення суттєво ускладнюють перехоплення, але важливо розуміти, більшість дій ворога залишаються передбачуваними, а значить піддаються аналізу.

Тому наше завдання включати стратегічне бачення, уважно відстежувати навіть найменші зміни у конструкції та тактиці "шахед" і завчасно формувати ширший спектр засобів протидії - додає авіаексперт.

Також він наголосив, що поява "шахедів" із ракетою "повітря-повітря" додає ще один рівень ризику.

Тут уже потрібно говорити про системи раннього попередження, MAWS і теплові пастки, без яких літаку працювати в зоні потенційного перехоплення небезпечно. Саме тому стає очевидно, чому використання малої цивільної авіації як засобу протидії неправильне рішення: такі борти не мають ні датчиків загроз, ні термопасток, ні комплексу захисту, а отже стають легкою мішенню навіть для сирих російських експериментів - зазначив Храпчинський.

Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф

Водночас у своєму Telegram-каналі експерт наголошує, що на уламках "шахеда" видно ще пілон АПУ-60 (авіаційний пусковий пристрій - ред.). За його словами, проблема в тому, що АПУ-60 працює тільки в одному режимі: ракета має вільно зісковзнути вниз, віддалитися на кілька десятків сантиметрів, і лише після цього вмикає двигун. Якщо пусковий пристрій встановлений над корпусом дрона, як у цьому випадку, сходу не відбудеться взагалі.

Ракета не може впасти вниз, бо під нею корпус "шахеда", вона не може "зісковзнути вперед", бо АПУ-60 не має катапультного механізму. У такій конфігурації Р-60 просто заблокована й ніколи не зійде з пілона. Та головне навіть не це. АКУ-60, який мав катапультний старт і теоретично міг би забезпечити безпечне відкидання Р-60 від носія, але він (АКУ-60) так і не пішов у серію й майже не використовувався. Додатково "шахед", це взагалі легкий композитний планер: навіть якби вони змусили Р-60 увімкнути двигун, струмінь РДТТ просто випалив би корпус дрона, знищивши носій та саму ракету у той самий момент - пише експерт.

Додатково він зазначає, що заявлений радіус дії Р-60 не 10 км:

3–4 км - по реактивній маневреній цілі в задню півсферу;

до 5 км - по неманевреній або повільній цілі (гвинтова авіація);

1–2 км - у лобову півсферу (головка самонаведення майже не “бачить” теплову пляму).

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери