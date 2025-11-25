росія атакує Україну дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики і показало, як виглядає БПЛА
Київ • УНН
Вперше цей БПЛА було продемонстровано в червні цього року Корпусом вартових ісламської революції під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БПЛА "Shahed-107", який використовується росіянами у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал War&Sanctions ГУР МО України.
Деталі
Цей БПЛА є апаратом типу верхоплан з розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням. Останнє виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції - з алюмінію.
Українська розвідка виявила у безпілотнику кумулятивну осколково-фугасну бойову частина вагою 15 кг.
Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у складі російських БПЛА "гєрбєра", "БМ-35", "пародія" та "дельта"
Обсяг паливного бака - 28 літрів. У зв’язку з цим дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.
Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна. Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія
У ГУР додали: поява Shahed-107 у росії та його застосування проти України є ще одним доказом поглиблення співпраці між Тегераном і москвою.
Нагадаємо
