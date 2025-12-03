Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Киев • УНН
Эксперт подчеркнул, что на самом деле «шахеды», которые Россия применяла в 2022-м, и те, что мы видим сейчас, это уже совсем другие продукты.
Россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км. В комментарии УНН заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что модернизированные "шахеды" - это уже не слепой "камикадзе", который наводится по координатам, а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени, скорректировать маршрут, обойти позиции и фактически навести взрывную часть прямо на мобильную группу в момент ее работы.
Детали
На днях военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что впервые в российском "шахеде" была обнаружена ракета Р-60 класса "воздух-воздух".
Впоследствии он сообщил, что "шахед" с онлайн-управлением атаковал машину мобильной огневой группы в Черниговской области. К счастью, все остались живы.
В комментарии УНН Анатолий Храпчинский рассказал, что "появление на "шахедах" ракеты "воздух-воздух" Р-60 и видео атаки по мобильной огневой группе на Черниговщине это понятная логика".
Враг ищет единую стратегию прикрытия своих ударных БпЛА, или защиты их от авиационных групп, поэтому экспериментируют с Р-60, или делать их управляемыми для точных ударов по технике и МВГ. К этому добавляется уже новый "Shahed-107" - вариант способный работать и по наземным целям, и по средствам радиолокации или РЭБ. То есть мы видим единую эволюционную линию врага, повышение живучести дрона, способность обороняться, точнее бить и ломать нашу ПВО и РЭБ. И именно поэтому нам нужно максимально быстро масштабировать собственные средства противодействия - от сетевой РЭБ и перехватчиков до сенсорных полей и мобильных комплексов ближнего действия, пока эта российская концепция не стала полноценным боевым стандартом
Он отмечает, что россиянам удалось атаковать МВГ за счет того, что они уже некоторое время применяют модернизированные "шахеды" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.
То есть это уже не слепой "камикадзе" по координатам, а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени, скорректировать маршрут, обойти позиции и фактически навести взрывную часть прямо на мобильную группу в момент ее работы. Это показывает, что враг переходит от массовых баллистических "запусков" к управляемой охоте, и именно под такой сценарий нам критически нужно обновлять тактику МВГ и их защиту
россия атакует Украину дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики и показало, как выглядит БПЛА25.11.25, 12:22 • 3329 просмотров
Эксперт подчеркнул, что на самом деле те "шахеды", которые Россия применяла в 2022-м, и те, что мы видим сейчас, это уже совсем другие продукты.
Сейчас дрон получил возможность работать в любую погоду, использует разнообразные боевые части и суббоеприпасы, имеет каналы связи, которые позволяют строить распределенную систему управления, изменения или внесения корректировок в полетное задание до западных областей. Добавляем сюда оптико-электронные камеры для наблюдения и самозащиты и получаем не просто ударный БпЛА, а платформу, которая постоянно усложняется и адаптируется под наши средства противодействия. Формируя новое современное оружие
По его словам, эти обновления существенно усложняют перехват, но важно понимать, большинство действий врага остаются предсказуемыми, а значит поддаются анализу.
Поэтому наша задача включать стратегическое видение, внимательно отслеживать даже малейшие изменения в конструкции и тактике "шахед" и заблаговременно формировать более широкий спектр средств противодействия
Также он подчеркнул, что появление "шахедов" с ракетой "воздух-воздух" добавляет еще один уровень риска.
Здесь уже нужно говорить о системах раннего предупреждения, MAWS и тепловые ловушки, без которых самолету работать в зоне потенциального перехвата опасно. Именно поэтому становится очевидно, почему использование малой гражданской авиации как средства противодействия неправильное решение: такие борта не имеют ни датчиков угроз, ни термоловушек, ни комплекса защиты, а значит становятся легкой мишенью даже для сырых российских экспериментов
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ08.10.25, 14:52 • 52514 просмотров
В то же время в своем Telegram-канале эксперт подчеркивает, что на обломках "шахеда" виден еще пилон АПУ-60 (авиационный пусковой устройство - ред.). По его словам, проблема в том, что АПУ-60 работает только в одном режиме: ракета должна свободно соскользнуть вниз, отдалиться на несколько десятков сантиметров, и только после этого включает двигатель. Если пусковое устройство установлено над корпусом дрона, как в этом случае, схода не произойдет вообще.
Ракета не может упасть вниз, потому что под ней корпус "шахеда", она не может "соскользнуть вперед", потому что АПУ-60 не имеет катапультного механизма. В такой конфигурации Р-60 просто заблокирована и никогда не сойдет с пилона. Но главное даже не это. АКУ-60, который имел катапультный старт и теоретически мог бы обеспечить безопасное отбрасывание Р-60 от носителя, но он (АКУ-60) так и не пошел в серию и почти не использовался. Дополнительно "шахед", это вообще легкий композитный планер: даже если бы они заставили Р-60 включить двигатель, струя РДТТ просто выжгла бы корпус дрона, уничтожив носитель и саму ракету в тот же момент
Дополнительно он отмечает, что заявленный радиус действия Р-60 не 10 км:
- 3–4 км - по реактивной маневренной цели в заднюю полусферу;
- до 5 км - по неманевренной или медленной цели (винтовая авиация);
- 1–2 км - в лобовую полусферу (головка самонаведения почти не “видит” тепловое пятно).
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28.11.25, 03:30 • 20589 просмотров