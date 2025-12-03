Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»

Россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км. В комментарии УНН заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что модернизированные "шахеды" - это уже не слепой "камикадзе", который наводится по координатам, а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени, скорректировать маршрут, обойти позиции и фактически навести взрывную часть прямо на мобильную группу в момент ее работы.

Детали

На днях военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что впервые в российском "шахеде" была обнаружена ракета Р-60 класса "воздух-воздух".

Впоследствии он сообщил, что "шахед" с онлайн-управлением атаковал машину мобильной огневой группы в Черниговской области. К счастью, все остались живы.

В комментарии УНН Анатолий Храпчинский рассказал, что "появление на "шахедах" ракеты "воздух-воздух" Р-60 и видео атаки по мобильной огневой группе на Черниговщине это понятная логика".

Враг ищет единую стратегию прикрытия своих ударных БпЛА, или защиты их от авиационных групп, поэтому экспериментируют с Р-60, или делать их управляемыми для точных ударов по технике и МВГ. К этому добавляется уже новый "Shahed-107" - вариант способный работать и по наземным целям, и по средствам радиолокации или РЭБ. То есть мы видим единую эволюционную линию врага, повышение живучести дрона, способность обороняться, точнее бить и ломать нашу ПВО и РЭБ. И именно поэтому нам нужно максимально быстро масштабировать собственные средства противодействия - от сетевой РЭБ и перехватчиков до сенсорных полей и мобильных комплексов ближнего действия, пока эта российская концепция не стала полноценным боевым стандартом - сказал Храпчинский.

Он отмечает, что россиянам удалось атаковать МВГ за счет того, что они уже некоторое время применяют модернизированные "шахеды" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.

То есть это уже не слепой "камикадзе" по координатам, а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени, скорректировать маршрут, обойти позиции и фактически навести взрывную часть прямо на мобильную группу в момент ее работы. Это показывает, что враг переходит от массовых баллистических "запусков" к управляемой охоте, и именно под такой сценарий нам критически нужно обновлять тактику МВГ и их защиту - говорит Храпчинский.

россия атакует Украину дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики и показало, как выглядит БПЛА

Эксперт подчеркнул, что на самом деле те "шахеды", которые Россия применяла в 2022-м, и те, что мы видим сейчас, это уже совсем другие продукты.

Сейчас дрон получил возможность работать в любую погоду, использует разнообразные боевые части и суббоеприпасы, имеет каналы связи, которые позволяют строить распределенную систему управления, изменения или внесения корректировок в полетное задание до западных областей. Добавляем сюда оптико-электронные камеры для наблюдения и самозащиты и получаем не просто ударный БпЛА, а платформу, которая постоянно усложняется и адаптируется под наши средства противодействия. Формируя новое современное оружие - говорит эксперт.

По его словам, эти обновления существенно усложняют перехват, но важно понимать, большинство действий врага остаются предсказуемыми, а значит поддаются анализу.

Поэтому наша задача включать стратегическое видение, внимательно отслеживать даже малейшие изменения в конструкции и тактике "шахед" и заблаговременно формировать более широкий спектр средств противодействия - добавляет авиаэксперт.

Также он подчеркнул, что появление "шахедов" с ракетой "воздух-воздух" добавляет еще один уровень риска.

Здесь уже нужно говорить о системах раннего предупреждения, MAWS и тепловые ловушки, без которых самолету работать в зоне потенциального перехвата опасно. Именно поэтому становится очевидно, почему использование малой гражданской авиации как средства противодействия неправильное решение: такие борта не имеют ни датчиков угроз, ни термоловушек, ни комплекса защиты, а значит становятся легкой мишенью даже для сырых российских экспериментов - отметил Храпчинский.

Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ

В то же время в своем Telegram-канале эксперт подчеркивает, что на обломках "шахеда" виден еще пилон АПУ-60 (авиационный пусковой устройство - ред.). По его словам, проблема в том, что АПУ-60 работает только в одном режиме: ракета должна свободно соскользнуть вниз, отдалиться на несколько десятков сантиметров, и только после этого включает двигатель. Если пусковое устройство установлено над корпусом дрона, как в этом случае, схода не произойдет вообще.

Ракета не может упасть вниз, потому что под ней корпус "шахеда", она не может "соскользнуть вперед", потому что АПУ-60 не имеет катапультного механизма. В такой конфигурации Р-60 просто заблокирована и никогда не сойдет с пилона. Но главное даже не это. АКУ-60, который имел катапультный старт и теоретически мог бы обеспечить безопасное отбрасывание Р-60 от носителя, но он (АКУ-60) так и не пошел в серию и почти не использовался. Дополнительно "шахед", это вообще легкий композитный планер: даже если бы они заставили Р-60 включить двигатель, струя РДТТ просто выжгла бы корпус дрона, уничтожив носитель и саму ракету в тот же момент - пишет эксперт.

Дополнительно он отмечает, что заявленный радиус действия Р-60 не 10 км:

3–4 км - по реактивной маневренной цели в заднюю полусферу;

до 5 км - по неманевренной или медленной цели (винтовая авиация);

1–2 км - в лобовую полусферу (головка самонаведения почти не “видит” тепловое пятно).

Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты