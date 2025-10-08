$41.320.03
Эксклюзив
11:52 • 750 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 11658 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 14729 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 15380 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 15995 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 19835 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 18599 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 17250 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 61960 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 55041 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 29188 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 32616 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 23791 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 32612 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 14364 просмотра
публикации
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 44 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 726 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 2748 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 11635 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 10365 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Себастьен Лекорню
Украина
Польша
Германия
Соединённые Штаты
Дания
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 14456 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 38939 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 42116 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 93692 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 88449 просмотра
Тесла Модель Y
Шахед-136
Хранитель
Северный поток
СВИФТ

Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Российская армия начала применять ударные дроны "шахед" с камерами для поражения движущихся объектов, таких как железнодорожные составы. Это позволяет оккупантам видеть изображение в реальном времени и фиксировать результаты ударов.

Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ

Армия РФ начала бить "шахедами" с камерами по движущимся объектам Украины, в частности по железнодорожному составу. Камера на ударных дронах позволяет россиянам видеть картинку в реальном времени и фиксировать поражения. Об этом в комментарии УНН рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. 

Детали

В начале октября российский пропагандистский канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана работа "умных дронов" армии РФ по железнодорожному составу с техникой ВСУ, а также по резервуарам с ГСМ в районе н.п. Бобровицы Черниговской области.

"Дроны поражают цель на ходу и уклоняются от прикрывающего их эшелона авиации ВСУ, не давая ей шанса на сбитие", - отмечали пропагандисты. 

К слову, это уже не первый раз, когда россияне используют "шахеды" с камерами и радиоуправлением. Еще в прошлом году наши бойцы сбили "шахед-136" с WiFi видеокамерой и 4G/WiFi модемом. 

Принцип действия: изображение с видеокамеры по WiFi передается на 4G/WiFi модем, откуда с помощью сети 3G/4G попадает в сеть интернет. С помощью трансляции в Telegram противник в режиме реального времени видит применение ЗРК по БпЛА, а также имеет подтверждение поражения или не поражения определенного объекта.

Уже в июне этого года Telegram-канал "єРадар" показал "шахед-136" с тепловизионной камерой. Утверждается, что камера на дроне-камикадзе дает несколько важных преимуществ в боевом применении:

  • Целеуказание ночью и при плохой видимости: тепловизор позволяет обнаруживать тепловые источники: двигатели техники, генераторы, люди, инфраструктура (ТЭЦ, трансформаторы); это обеспечивает прицельное поражение даже в полной темноте или при дыме/тумане.
    • Автоматическое распознавание целей: тепловизор может быть интегрирован с системой компьютерного зрения; позволяет дрону самостоятельно распознавать и наводиться на теплые объекты, даже если GPS или связь заглушены.
      • Увеличение точности удара: дрон с тепловизором может корректировать траекторию; наводиться точно в “горячую” точку (например, трансформаторный блок); игнорировать макеты или холодные объекты (фальшцели).
        • Снижение зависимости от внешних координат: без тепловизора Shahed летит по GPS-программе (слепой маршрут); с тепловизором он может адаптироваться к ситуации, даже если координаты неточны или объект немного сместился.

          Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны опубликовали детали электронной компонентной базы ударного БПЛА Shahed-136 серии MS, сбитого на Сумском направлении.  

          Представленный в качестве образца БпЛА имеет высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Также присутствует инфракрасная камера, подобная анонсированной ранее РФ.

          Предназначением модуля является получение информации с камеры БПЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Кроме того, этот дрон может использоваться в разведывательных целях.

          В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом27.06.25, 11:32 • 3651 просмотр

          Как отметил Криволап, когда Россия впервые получила иранский "шахед", то он фактически летал по точкам. 

          То есть задаются координаты, и от точки до точки (летит - ред.). Потом россияне начали модернизировать. Они начали делать так, чтобы иметь какую-то картинку того, что подбили

          - отметил Криволап. 

          По его словам, россияне научились получать с "шахедов" как картинку, так и двустороннюю связь. 

          "То есть, с одной стороны идет информация, видео о том, что "под тобой", а ты имеешь возможность передавать по другому каналу связи информацию для управления. И вот фактически вот такие "шахеды" стали теперь FPV-дронами. То есть он ("шахед" - ред.) видит то, что он делает. Такие системы значительно дороже, потому что надо обеспечивать ретрансляторы, или средства связи через спутник, или средства связи через местный интернет, то есть передавать "куда-то на землю", - добавляет Криволап. 

          Он подчеркивает, что сбитие "шахеда" с камерой или без ничем не отличается. 

          Россияне совершенствуют дроны-камикадзе "шахед-136", увеличивая их боевую часть - ЦПД 20.05.25, 13:47 • 2899 просмотров

          Павел Башинский

          Сумская область
          Черниговская область
          Вооруженные силы Украины
          Шахед-136
          Украина