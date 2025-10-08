Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ

Армия РФ начала бить "шахедами" с камерами по движущимся объектам Украины, в частности по железнодорожному составу. Камера на ударных дронах позволяет россиянам видеть картинку в реальном времени и фиксировать поражения. Об этом в комментарии УНН рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Детали

В начале октября российский пропагандистский канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана работа "умных дронов" армии РФ по железнодорожному составу с техникой ВСУ, а также по резервуарам с ГСМ в районе н.п. Бобровицы Черниговской области.

"Дроны поражают цель на ходу и уклоняются от прикрывающего их эшелона авиации ВСУ, не давая ей шанса на сбитие", - отмечали пропагандисты.

К слову, это уже не первый раз, когда россияне используют "шахеды" с камерами и радиоуправлением. Еще в прошлом году наши бойцы сбили "шахед-136" с WiFi видеокамерой и 4G/WiFi модемом.

Принцип действия: изображение с видеокамеры по WiFi передается на 4G/WiFi модем, откуда с помощью сети 3G/4G попадает в сеть интернет. С помощью трансляции в Telegram противник в режиме реального времени видит применение ЗРК по БпЛА, а также имеет подтверждение поражения или не поражения определенного объекта.

Уже в июне этого года Telegram-канал "єРадар" показал "шахед-136" с тепловизионной камерой. Утверждается, что камера на дроне-камикадзе дает несколько важных преимуществ в боевом применении:

Целеуказание ночью и при плохой видимости: тепловизор позволяет обнаруживать тепловые источники: двигатели техники, генераторы, люди, инфраструктура (ТЭЦ, трансформаторы); это обеспечивает прицельное поражение даже в полной темноте или при дыме/тумане.

Автоматическое распознавание целей: тепловизор может быть интегрирован с системой компьютерного зрения; позволяет дрону самостоятельно распознавать и наводиться на теплые объекты, даже если GPS или связь заглушены.

Увеличение точности удара: дрон с тепловизором может корректировать траекторию; наводиться точно в “горячую” точку (например, трансформаторный блок); игнорировать макеты или холодные объекты (фальшцели).

Снижение зависимости от внешних координат: без тепловизора Shahed летит по GPS-программе (слепой маршрут); с тепловизором он может адаптироваться к ситуации, даже если координаты неточны или объект немного сместился.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны опубликовали детали электронной компонентной базы ударного БПЛА Shahed-136 серии MS, сбитого на Сумском направлении.

Представленный в качестве образца БпЛА имеет высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Также присутствует инфракрасная камера, подобная анонсированной ранее РФ.

Предназначением модуля является получение информации с камеры БПЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Кроме того, этот дрон может использоваться в разведывательных целях.

В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом

Как отметил Криволап, когда Россия впервые получила иранский "шахед", то он фактически летал по точкам.

То есть задаются координаты, и от точки до точки (летит - ред.). Потом россияне начали модернизировать. Они начали делать так, чтобы иметь какую-то картинку того, что подбили - отметил Криволап.

По его словам, россияне научились получать с "шахедов" как картинку, так и двустороннюю связь.

"То есть, с одной стороны идет информация, видео о том, что "под тобой", а ты имеешь возможность передавать по другому каналу связи информацию для управления. И вот фактически вот такие "шахеды" стали теперь FPV-дронами. То есть он ("шахед" - ред.) видит то, что он делает. Такие системы значительно дороже, потому что надо обеспечивать ретрансляторы, или средства связи через спутник, или средства связи через местный интернет, то есть передавать "куда-то на землю", - добавляет Криволап.

Он подчеркивает, что сбитие "шахеда" с камерой или без ничем не отличается.

