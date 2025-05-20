Россияне совершенствуют дроны-камикадзе "шахед-136", увеличивая их боевую часть - ЦПД

В российские дальнобойные дроны-камикадзе типа "шахед-136" начали вставлять две новых разновидности боевых частей комбинированного типа. Одна из них производится в россии, а вторая - в Иране. Обе имеют увеличенный вес - вместо стандартных 50 кг теперь они весят 90 кг, сообщает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, ссылаясь на материал Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новая боевая часть российского производства, которая весит 90 кг, имеет индекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколочно-фугасная-зажигательная. В ней содержится то же, что и раньше, взрывчатое вещество - ТГФ-35П2 - тротил и флегматизированный гексоген, как и в 50-кг ОФЗБЧ-50, у которой отсутствовал кумулятивный эффект. Зажигательный эффект достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

Издание напоминает, что с зимы прошлого года российские захватчики используют похожую комбинированную боевую часть кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательного действия, которая имеет маркировку БСТ-52. При этом ее вес составляет около 50 кг.

Новая боевая часть иранского производства также весит 90 кг и имеет кумулятивное, осколочное и фугасное действие. То есть в ней нет зажигательных элементов. Взрывчатое вещество - типа ОЛА (октаген и алюминий) с промежуточным детонатором в виде шашек гексогена.

Модернизация российских дронов

В целом государство-агрессор уже неоднократно вводило новые боевые части для своих дальнобойных дронов. В частности, в прошлом году началось использование 50-кг комбинированной боевой части с термобарическим и осколочным эффектом ТББЧ-50.

Это та же боевая часть с готовыми поражающими элементами в виде 9-мм металлических шариков, которыми обложен корпус заряда. Также уже давно используются другие 90-кг боевые части - пишет издание.

Вместе с тем использование иранских боевых частей в очередной раз указывает на очень активное сотрудничество москвы и Тегерана по производству Shahed-136. Она не прекращается несмотря на то, что локализованное производство этих дронов в рф идет на двух предприятиях - "алабуге" в Татарстане и "купол" в ижевске.

Также стоит напомнить, что государство-агрессор постоянно модернизирует "Шахеды", как по комплектующим, включая обновление систем спутниковой навигации с целью защиты от воздействия РЭБ, так и по тактике использования. Россияне действительно совершенствуют это вооружение, но наше государство также развивает средства противодействия этой угрозе. Сейчас идет постоянная борьба технологий, решений и тактики.

Дополнение

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россия активно совершенствует дроны-камикадзе типа Shahed, изменяя их конструкцию, цвет корпуса и систему наведения, чтобы преодолевать украинские системы РЭБ. Также оккупанты все чаще запускают дроны-имитаторы, которые не только путают противовоздушную оборону, но и могут нести взрывчатку. Об этом в эфире телемарафона во вторник сообщил.