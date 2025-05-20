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Шахед-136

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росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе "шахед-136", збільшуючи їх бойову частину - ЦПД

Київ • УНН

 • 460 перегляди

росія почала використовувати у дронах "шахед-136" нові бойові частини, розроблені як в рф, так і в Ірані, вагою 90 кг замість стандартних 50 кг. Триває постійна боротьба технологій та тактики.

росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе "шахед-136", збільшуючи їх бойову частину - ЦПД

У російські далекобійні дрони-камікадзе типу "шахед-136" почали вставляти два нових різновиди бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у росії, а друга - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу - замість стандартних 50 кг тепер вони важать 90 кг, повідомляє глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, посилаючись на матеріал Defense Express, пише УНН.

Деталі

Нова бойова частина російського виробництва, яка важить 90 кг, має індекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна. В ній міститься та сама, що і раніше, вибухова речовина - ТГФ-35П2 - тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, у якої був відсутній кумулятивний ефект. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.

Видання нагадує, що від зими минулого року російські загарбники використовують схожу комбіновану бойову частину кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної дії, яка має маркування БСТ-52. При цьому її вага складає близько 50 кг.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній нема запалювальних елементів. Вибухова речовина - типу ОЛА (октаген та алюміній) з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

Модернізація російських дронів

Загалом держава-агресор вже неодноразово вводила нові бойові частини для своїх далекобійних дронів. Зокрема у минулому році почалось використання 50-кг комбінованої бойової частини із термобаричним та уламковим ефектом ТББЧ-50.

Це та сама бойова частина із готовими уражаючими елементами у вигляді 9-мм металевих кульок, якими обкладений корпус заряду. Також вже давно використовуються інші 90-кг бойові частини

- пише видання.

Разом з тим використання іранських бойових частин вкотре вказує на дуже активну співпрацю москви та Тегерану щодо виробництва Shahed-136. Вона не припиняється попри те, що локалізоване виробництво цих дронів у рф йде на двох підприємствах - "алабузі" у Татарстані та "купол" в іжевську.

Також варто нагадати, що держава-агресор постійно модернізує "Шахеди", як за комплектуючими, включно з оновленням систем супутникової навігації з метою захисту від дії РЕБ, так і за тактикою використання. Росіяни дійсно удосконалюють це озброєння, але наша держава також розвиває засоби протидії цій загрозі. Наразі триває постійна боротьба технологій, рішень та тактики.

Доповнення

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росія активно вдосконалює дрони-камікадзе типу Shahed, змінюючи їхню конструкцію, колір корпусу та систему наведення, щоб долати українські системи РЕБ. Також окупанти дедалі частіше запускають дрони-імітатори, які не лише плутають протиповітряну оборону, а й можуть нести вибухівку. Про це в ефірі телемарафону у вівторок повідомив.

Павло Зінченко

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