рф вдосконалює "шахеди" та дедалі частіше запускає дрони-імітатори для виснаження ППО - Ігнат

росія активно вдосконалює дрони-камікадзе типу Shahed, змінюючи їхню конструкцію, колір корпусу та систему наведення, щоб долати українські системи РЕБ. Також окупанти дедалі частіше запускають дрони-імітатори, які не лише плутають протиповітряну оборону, а й можуть нести вибухівку. Про це в ефірі телемарафону у вівторок повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Удосконалення "шахедів" триває не перший рік. Те, що він візуально змінився, це зрозуміло, навіть колір змінився, змінюється система його наведення. Бачимо постійно, що ворог намагається вдосконалити ті компоненти внутрішні, які дозволяють долати наші системи РЕБ, тому що вони активно застосовуються - повідомив Ігнат.

За його словами, на таку велику кількість БпЛА, які запускають росіяни щоночі, "не вистачить ніяких ракет", тому українські Сили оборони запускають мобільні вогневі групи, системи РЕБ, авіацію та протиповітряну оборону Сухопутних військ.

"Тактичні прийоми, які застосовує противник - це одночасно велика група ударних БпЛА з великої висоти атакує одне місто чи один об'єкт. Зрозуміло, що таку велику кількість уразити не вдасться, тому при таких атаках відсоток збиття буде менший", - зауважив речник ПС ЗСУ.

З його слів, ще одна з тактик росіян - використання дронів-імітаторів під час масованих атак, їхня мета - виснаження нашої протиповітряної оборони. Дізнатися одразу, чи це "шахед", чи імітатор - неможливо, тому Сили оборони мають відпрацьовувати по всіх цілях.

"Дрони-імітатори імітують "шахед". Одразу дізнатися, що це - "шахед" чи імітатор - неможливо, це вже пізніше або по звуку, або візуально визначається. Їхня мета - виснаження нашої протиповітряної оборони, ускладнення повітряної обстановки. Якщо летить 30 БпЛА або 130? Були й такі випадки, що імітаторів було більше, і на всіх них треба реагувати силам оборони й відпрацьовувати", - зазначив Ігнат.

Окрім цього він додав, що такі дрони імітатори не є цілком безпечними, попри назву, тому що теж можуть нести вибухівку.

"Вони не є імітаторами суто, тобто безпечними. На цих дронах теж знаходили вибухівку, невеликого заряду нехай, але вони несуть теж серйозну небезпеку, саме тому ДСНС постійно попереджають, що при знаходженні будь-яких дронів на землі у жодному разі торкатися їх не потрібно", - додав речник.

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