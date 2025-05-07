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"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна
Ексклюзив
14:38 • 4154 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

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Шахед-136

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Київ • УНН

 • 4110 перегляди

Україні потрібно більше систем Patriot для захисту від балістичних ракет, але вони дорогі. Patriot успішно збивають цілі, але уламки все ще падають, створюючи загрозу.

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Кожної ночі українці лягають спати з думкою, що ніч може бути безсонна через обстріли з боку росіян, які активно застосовують проти нашої країни балістичні ракети та дрони-камікадзе. Проте намірам ворога протистоїть система протиповітряної оборони України. Як українська ППО збиває ворожу балістику і якими є головні потреби України, щоб підвищити її ефективність кореспонденту УНН пояснив фахівець у галузі державної безпеки Віталій Бегма.

Які засоби найефективніше збивають балістику

Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot. Тільки вони мають на своєму рахунку підтверджене збиття балістичних ракет. Є також франко-італійські системи ППО, але за офіційними даними лише два комплекси нам було передано і результатів їхньої роботи невідомо. Незрозуміло, наскільки вони відповідають заявленим антибалістичним характеристикам. Проте Patriot збивали і збивають балістику. Це в принципі єдині комплекси, які здатні на це

- пояснив Бегма.

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Бегма також повідомив, що наразі Україна має десять систем Patriot, також є можливість отримати ще два.

Зараз у нас 10 комплексів, 2 з них на капітальному ремонті. Ще два з Греції та Німеччини готуються нам передати

- пояснив експерт.

За словами експерта, системи Patriot успішно збивають ворожу балістику, але не можуть вплинути на падіння уламків у житлових кварталах.

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"Балістику збивають на завершальній частині траєкторії польоту. Тобто навіть якщо збили, то падає на голову десь тут. От як 24 квітня – ракета летіла на завод Антонова. А впала в кілометрі від цього місця біля Святошинського ТЦК та СП, на житловий будинок, загинули люди", - розповів Бегма.

Потреби України в системах ППО

Нам потрібно більше систем Patriot. Тут без варіантів. Але треба розуміти – це дуже дорогий комплекс, дуже дорогі ракети. Їх забагато не буває. Їх намагаються берегти, використовують лише по балістиці. Але вони потрібні – Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг. Ці міста майже не прикриті

- наголосив експерт.

Бегма також додав, що системи Patriot можуть прикривати територію всередині України. Ніхто не стане розміщувати їх у прифронтових містах на кшталт Харкова чи Сум, оскільки вони можуть бути знищені.

"Про Харків та Суми я не кажу. Там їх розміщувати не будуть, бо занадто близько до кордону і вони можуть бути знищені іншими засобами, які має на озброєнні ворог. Але всередині країни, починаючи з Придніпров’я і на захід – вони багато чого прикривають", - зазначив Бегма.

Він також додав, що попри ефективну роботу Patriot щодо оборони столиці, гарантувати абсолютної безпеки не виходить, через падіння уламків.

Київ більш менш прикритий. Але пропускають, коли збивають – падають уламки. Важка ситуація

- підсумував Бегма.

Потреби України в системах ППО

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна наразі не здатна захистити великі території від атак балістичними ракетами. За його словами, зенітні-ракетні комплекси Patriot здатні працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах - але лише в радіусі кількох десятків кілометрів.

"Захистити великі території від "балістики" неможливо, зважаючи на те, що Patriot у нас не так багато", - пояснив військовий.

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Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські війська та російські загарбники ніби беруть сьогодні участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони. Обидві сторони постійно експериментують, адаптують свої дальні удари та вдосконалюють протиповітряну оборону.

Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами подолати опір українських сил ППО.

Крім того, постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також має важливе значення для захисту оборонної промисловості України, адже російські окупанти продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах нашої держави.

Чи дадуть Україні більше систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити необхідну кількість систем Patriot. Україна запропонувала конкретні варіанти угоди, щоб захистити свій повітряний простір, а також цивільних громадян та критично важливу інфраструктуру.

Ми готові купити необхідну кількість систем Patriot для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно Patriot

- пояснив Зеленський.

Щодо систем ППО для України, то ситуація лишається дуже складною. Наприклад, Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, адже вже передали 4 комплекси "Patriot". У зв’язку з цим, партнери України шукають додаткові засоби по всьому світу. 

Питання забезпечення захисту повітряного простору України буде актуальним до кінця війни. Скоріш за все, і після неї.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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