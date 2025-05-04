Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT
Київ • УНН
Україна отримає систему ППО Patriot з Ізраїлю після модернізації. Розглядається передача ще однієї системи Німеччиною або Грецією для захисту Києва.
Система протиповітряної оборони Patriot, що базувалася в Ізраїлі, буде відправлена до України після її модернізації. Також західні союзники обговорюють логістику передачі ще однієї системи Німеччиною або Грецією, повідомляє The New York Times з посиланням американських посадовців, пише УНН.
Деталі
Посадовці, які побажали залишитися анонімними через делікатність обговорення цього питання, відмовилися розповісти про ставлення президента США Дональда Трампа до рішення про передачу Україні більшої кількості систем Patriot, а також не прокоментували, чи було це рішення прийнято до його вступу на посаду, за часів адміністрації Байдена.
Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися. Рада національної безпеки Білого дому не надає подробиць щодо чисельності та розміщення систем оборони, заявив, речник ради
У Пентагоні заявили, що "продовжили постачати обладнання Україні з раніше затверджених" пакетів, маючи на увазі озброєння, вилучене з існуючих запасів, та нові закупівлі.
Поставка, про яку раніше не повідомлялося, відбувається на тлі посилення росією своїх атак на Україну, включаючи ракетний удар по Києву 24 квітня, який став найсмертоноснішим з минулого літа.
Рік тому союзники намагалися відповісти на вимогу Зеленського щодо семи систем Patriot. Хоча зараз в України вісім, лише шість функціонують. Інші дві модернізуються, сказав один з американських чиновників. З однією з Ізраїлю та однією з Німеччини або Греції Україна матиме загалом 10 систем Patriot, переважно для захисту столиці Києва.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна наразі не здатна захистити великі території від атак балістичними ракетами.
"Захистити великі території від "балістики" неможливо, зважаючи на те, що Patriot у нас не так багато", - пояснив військовий.