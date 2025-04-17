Україна готова придбати 10 систем ППО Patriot у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

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Щодо систем Patriot, то ми розуміємо, що це великий дефіцит, і велика проблема. Я на це дивлюся, як на частину гарантій безпеки для нашої країни. Наприклад, США, які реально могли б з точки зору того, що вони власники ліцензії, власники цього бренду, могли б гарантувати Україні системи Patriot, а Україна готова їх купити, як мінімум 10 систем. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови, він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Поки що окрім цього в мене іншої інформації немає - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розуміє, скільки систем Patriot є на Близькому Сході, в Європі, та азійських країнах, а тому Україна веде різні розмови щодо них.

Ми шукаємо всюди відповідні системи. (...) Ми готові купувати. Я проводжу окремі діалоги з європейцями, тому що це великі гроші. Якщо Америка буде готова їх продати, я не випадково сказав президенту США, що ми готові будемо купити, тому що в мене є діалог з деякими країнами, вони Україні допоможуть з фінансуванням - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа не хоче передавати Києву додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, навіть якщо натомість отримає 50 мільярдів доларів з фондів ЄС. Він відмовився від відповідної вигідної угоди, при цьому висунувши нові звинувачення проти Президента України Володимира Зеленського.