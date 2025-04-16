Трамп відмовив Україні в системах Patriot, попри її готовність заплатити 50 млрд доларів - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа не хоче передавати Києву додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, навіть якщо натомість отримає 50 мільярдів доларів з фондів ЄС. Він відмовився від відповідної вигідної угоди, при цьому висунувши нові звинувачення проти Президента України Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на BILD.

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Україна терміново потребує нових систем протиповітряної оборони, щоб запобігти новим масовим вбивствам цивільного населення з боку росії. Оскільки лише США виробляють ракети Patriot, а президент Трамп ще до вступу на посаду чітко дав зрозуміти, що більше не хоче надавати Україні безкоштовну допомогу, Президент України Володимир Зеленський зараз вдався до нової спроби отримати допомогу.

За допомогою фінансових ресурсів ЄС і заморожених російських активів він хотів купити у США сотні ракет Patriot за великі гроші - за ціною 5,5 млн євро за штуку.

Три дні тому він заявив, що загалом на це можна було б виділити 50 мільярдів доларів (44 мільярди євро).

Дайте нам пакет, який включає і протиповітряну оборону, і інші відповідні інструменти, і ми заплатимо за це - сказав Зеленський.

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Однак чинний президент США, очевидно, настільки захоплений поки що безуспішними переговорами з російським диктатором володимиром путіним, що навіть не хоче заробляти на обороні України.

Ви знаєте, він завжди хоче купувати ракети. Але бачите, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти цю війну. Не можна починати війну проти ворога, який у 20 разів більший, а потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети - заявив Трамп під час спілкування із представниками ЗМІ.

Слова Трампа викликали роздратування не лише тому, що він вкотре сплутав винуватців і жертв російської агресивної війни. Це рішення також видалося суперечливим з економічної точки зору. Адже експорт зброї означав би високі доходи для американської економіки.

Відмова Вашингтона викликала обурення в Україні. Це свідчить про те, що США не зацікавлені в "припиненні кровопролиття", про що неодноразово заявляв Трамп. Натомість політика Трампа лише ще більше розпалює агресивну війну проти України, пояснюють оглядачі та активісти.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова закупити системи протиповітряної оборони Patriot, аби захистити цивільне населення від російських обстрілів.

За його словами, наразі в Україні недостатньо таких установок, і це коштує життів мирних мешканців, зокрема дітей.