Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова закупити системи протиповітряної оборони Patriot, аби захистити цивільне населення від російських обстрілів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає УНН.

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За його словами, наразі в Україні недостатньо таких установок, і це коштує життів мирних мешканців, зокрема дітей.

Я не хочу жалітися, ми вдячні США за те, що нам вони нам дали і багато всього. І ми за все дякуємо…Чесно, я не розумію чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot - зазначив Президент.

Зеленський нагадав, що відповідна домовленість нібито була досягнута під час саміту НАТО у Вашингтоні, однак Україна досі не отримала жодної нової системи. Водночас, за його словами, США передають Patriot іншим країнам, зокрема Ізраїлю.

Глава держави наголосив, що Україна не просить ці системи безкоштовно — країна готова їх придбати. Ба більше, європейські партнери вже висловили готовність фінансово долучитися до угоди.

"США і президенту Трампу я по телефону і різними форматами, на різному рівні ми передавали. Цей пакет ми готові купувати. Ми готові купити, заплатити за цей пакет. Ми обговорювали це з європейськими партнерами, які готові разом з нами фінансувати відповідні пакети",-пояснив Зеленський.

Одна система, яка коштує 1,5 мільярдів , ми готові купити і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. І це 15 мільярдів, ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати -додав Глава держави.

Нагадаємо

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot.

Також він наголосив, що лише найскладніші умови для росії на полі бою й у міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру.