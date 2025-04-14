Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста
Київ • УНН
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
Україна готова закупити системи протиповітряної оборони Patriot, аби захистити цивільне населення від російських обстрілів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає УНН.
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За його словами, наразі в Україні недостатньо таких установок, і це коштує життів мирних мешканців, зокрема дітей.
Я не хочу жалітися, ми вдячні США за те, що нам вони нам дали і багато всього. І ми за все дякуємо…Чесно, я не розумію чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot
Зеленський нагадав, що відповідна домовленість нібито була досягнута під час саміту НАТО у Вашингтоні, однак Україна досі не отримала жодної нової системи. Водночас, за його словами, США передають Patriot іншим країнам, зокрема Ізраїлю.
Глава держави наголосив, що Україна не просить ці системи безкоштовно — країна готова їх придбати. Ба більше, європейські партнери вже висловили готовність фінансово долучитися до угоди.
"США і президенту Трампу я по телефону і різними форматами, на різному рівні ми передавали. Цей пакет ми готові купувати. Ми готові купити, заплатити за цей пакет. Ми обговорювали це з європейськими партнерами, які готові разом з нами фінансувати відповідні пакети",-пояснив Зеленський.
Одна система, яка коштує 1,5 мільярдів , ми готові купити і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. І це 15 мільярдів, ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати
Нагадаємо
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot.
Також він наголосив, що лише найскладніші умови для росії на полі бою й у міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру.