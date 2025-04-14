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Зеленский: Украина готова купить системы Patriot, чтобы защитить свои города

Киев • УНН

 • 6870 просмотра

Украина готова приобрести 10 систем Patriot за 15 млрд долларов, чтобы защитить гражданское население от российских обстрелов. Зеленский заявил, что европейские партнеры готовы финансово присоединиться к соглашению.

Зеленский: Украина готова купить системы Patriot, чтобы защитить свои города

Украина готова закупить системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить гражданское население от российских обстрелов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, передает УНН.  

Детали 

По его словам, сейчас в Украине недостаточно таких установок, и это стоит жизней мирных жителей, в частности детей.

Я не хочу жаловаться, мы благодарны США за то, что они нам дали и много всего. И мы за все благодарим… Честно, я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot

- отметил Президент.

Зеленский напомнил, что соответствующая договоренность якобы была достигнута во время саммита НАТО в Вашингтоне, однако Украина до сих пор не получила ни одной новой системы. В то же время, по его словам, США передают Patriot другим странам, в частности Израилю.

Глава государства подчеркнул, что Украина не просит эти системы бесплатно — страна готова их приобрести. Более того, европейские партнеры уже выразили готовность финансово приобщиться к соглашению.

"США и президенту Трампу я по телефону и в разных форматах,  на разном уровне мы передавали. Этот пакет мы готовы покупать. Мы готовы купить, заплатить за этот пакет. Мы обсуждали это с европейскими партнерами, которые готовы вместе с нами финансировать соответствующие пакеты",-пояснил Зеленский.

Одна система, которая стоит 1,5 миллиарда, мы готовы купить и нам нужно хотя бы 10 систем, чтобы закрыть некоторые города. И это 15 миллиардов, мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги и все будем платить

-добавил Глава государства.

Напомним 

Президент Украины обратился к участникам "Рамштайн", подчеркнув на необходимости 10 систем Patriot. 

Также он подчеркнул, что только самые сложные условия для россии на поле боя и в международных отношениях могут заставить ее сделать то, что нужно для настоящего мира.

Алина Волянская

Алина Волянская

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