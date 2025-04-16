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Трамп отказал Украине в системах Patriot, несмотря на ее готовность заплатить 50 млрд долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 2904 просмотра

Дональд Трамп отклонил предложение Украины о покупке Patriot за средства ЕС и замороженных активов РФ. Он обвинил Зеленского в развязывании войны, которую невозможно выиграть.

Трамп отказал Украине в системах Patriot, несмотря на ее готовность заплатить 50 млрд долларов - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет передавать Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, при этом выдвинув новые обвинения против Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны, чтобы предотвратить новые массовые убийства гражданского населения со стороны россии. Поскольку только США производят ракеты Patriot, а президент Трамп еще до вступления в должность четко дал понять, что больше не хочет оказывать Украине бесплатную помощь, Президент Украины Владимир Зеленский сейчас предпринял новую попытку получить помощь.

С помощью финансовых ресурсов ЕС и замороженных российских активов он хотел купить у США сотни ракет Patriot за большие деньги - по цене 5,5 млн евро за штуку.

Три дня назад он заявил, что в целом на это можно было бы выделить 50 миллиардов долларов (44 миллиарда евро).

Дайте нам пакет, который включает и противовоздушную оборону, и другие соответствующие инструменты, и мы заплатим за это 

- сказал Зеленский.

Трампа спросили, рассматривает ли он новые санкции против рф после ее атаки на Сумы: он напомнил о введенных ограничениях15.04.25, 08:46 • 7228 просмотров

Однако действующий президент США, очевидно, настолько увлечен пока еще безуспешными переговорами с российским диктатором владимиром путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины.

Вы знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но видите, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против врага, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты 

- заявил Трамп во время общения с представителями СМИ.

Слова Трампа вызвали раздражение не только потому, что он в очередной раз спутал виновников и жертв российской агрессивной войны. Это решение также показалось противоречивым с экономической точки зрения. Ведь экспорт оружия означал бы высокие доходы для американской экономики.

Отказ Вашингтона вызвал возмущение в Украине. Это свидетельствует о том, что США не заинтересованы в "прекращении кровопролития", о чем неоднократно заявлял Трамп. Вместо этого политика Трампа лишь еще больше разжигает агрессивную войну против Украины, объясняют обозреватели и активисты.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова закупить системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить гражданское население от российских обстрелов.

По его словам, сейчас в Украине недостаточно таких установок, и это стоит жизней мирных жителей, в частности детей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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