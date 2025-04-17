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Украина готова приобрести 10 систем ПВО Patriot у США

Киев • УНН

 • 4556 просмотра

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины купить у США не менее 10 систем Patriot. Финансирование могут обеспечить страны Европы.

Украина готова приобрести 10 систем ПВО Patriot у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США как минимум 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается систем Patriot, то мы понимаем, что это большой дефицит, и большая проблема. Я на это смотрю, как на часть гарантий безопасности для нашей страны. Например, США, которые реально могли бы с точки зрения того, что они владельцы лицензии, владельцы этого бренда, могли бы гарантировать Украине системы Patriot, а Украина готова их купить, как минимум 10 систем. Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего разговора, он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока что кроме этого у меня другой информации нет

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина понимает, сколько систем Patriot есть на Ближнем Востоке, в Европе и азиатских странах, а потому Украина ведет разные разговоры относительно них.

Мы ищем повсюду подходящие системы. (...) Мы готовы покупать. Я провожу отдельные диалоги с европейцами, потому что это большие деньги. Если Америка будет готова их продать, я не случайно сказал президенту США, что мы готовы будем купить, потому что у меня есть диалог с некоторыми странами, они Украине помогут с финансированием

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет передавать Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, при этом выдвинув новые обвинения против Президента Украины Владимира Зеленского.

Павел Башинский

Павел Башинский

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