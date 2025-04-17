Украина готова приобрести 10 систем ПВО Patriot у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США как минимум 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается систем Patriot, то мы понимаем, что это большой дефицит, и большая проблема. Я на это смотрю, как на часть гарантий безопасности для нашей страны. Например, США, которые реально могли бы с точки зрения того, что они владельцы лицензии, владельцы этого бренда, могли бы гарантировать Украине системы Patriot, а Украина готова их купить, как минимум 10 систем. Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего разговора, он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока что кроме этого у меня другой информации нет - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина понимает, сколько систем Patriot есть на Ближнем Востоке, в Европе и азиатских странах, а потому Украина ведет разные разговоры относительно них.

Мы ищем повсюду подходящие системы. (...) Мы готовы покупать. Я провожу отдельные диалоги с европейцами, потому что это большие деньги. Если Америка будет готова их продать, я не случайно сказал президенту США, что мы готовы будем купить, потому что у меня есть диалог с некоторыми странами, они Украине помогут с финансированием - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет передавать Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, при этом выдвинув новые обвинения против Президента Украины Владимира Зеленского.