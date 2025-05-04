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Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Украина получит систему ПВО Patriot из Израиля после модернизации. Рассматривается передача еще одной системы Германией или Грецией для защиты Киева.

Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT

Система противовоздушной обороны Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет отправлена в Украину после ее модернизации. Также западные союзники обсуждают логистику передачи еще одной системы Германией или Грецией, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности обсуждения этого вопроса, отказались рассказать об отношении президента США Дональда Трампа к решению о передаче Украине большего количества систем Patriot, а также не прокомментировали, было ли это решение принято до его вступления в должность, во времена администрации Байдена.

Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились. Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляет подробностей о численности и размещении систем обороны, заявил спикер совета 

– сказал спикер Совета Джеймс Хьюитт.

В Пентагоне заявили, что "продолжили поставлять оборудование Украине из ранее утвержденных" пакетов, имея в виду вооружение, изъятое из существующих запасов, и новые закупки.

Поставка, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне усиления россией своих атак на Украину, включая ракетный удар по Киеву 24 апреля, который стал самым смертоносным с прошлого лета.

Год назад союзники пытались ответить на требование Зеленского о семи системах Patriot. Хотя сейчас в Украине восемь, только шесть функционируют. Другие две модернизируются, сказал один из американских чиновников. С одной из Израиля и одной из Германии или Греции Украина будет иметь в общей сложности 10 систем Patriot, преимущественно для защиты столицы Киева.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США не менее 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина пока не способна защитить большие территории от атак баллистическими ракетами.

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - пояснил военный.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаТехнологии
Израиль
Нью-Йорк Таймс
Пентагон
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