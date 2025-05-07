"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Каждую ночь украинцы ложатся спать с мыслью, что ночь может быть бессонной из-за обстрелов со стороны россиян, которые активно применяют против нашей страны баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Однако намерениям врага противостоит система противовоздушной обороны Украины. Как украинская ПВО сбивает вражескую баллистику и каковы главные потребности Украины, чтобы повысить ее эффективность корреспонденту УНН объяснил специалист в области государственной безопасности Виталий Бегма.

Какие средства наиболее эффективно сбивают баллистику

Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot. Только они имеют на своем счету подтвержденное сбитие баллистических ракет. Есть также франко-итальянские системы ПВО, но по официальным данным только два комплекса нам было передано и результатов их работы неизвестно. Непонятно, насколько они соответствуют заявленным антибаллистическим характеристикам. Однако Patriot сбивали и сбивают баллистику. Это в принципе единственные комплексы, которые способны на это - пояснил Бегма.

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Бегма также сообщил, что сейчас у Украины есть десять систем Patriot, также есть возможность получить еще две.

"Сейчас у нас 10 комплексов, 2 из них на капитальном ремонте. Еще два из Греции и Германии готовятся нам передать", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, системы Patriot успешно сбивают вражескую баллистику, но не могут повлиять на падение обломков в жилых кварталах.

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"Баллистику сбивают на завершающей части траектории полета. То есть даже если сбили, то падает на голову где-то здесь. Вот как 24 апреля – ракета летела на завод Антонова. А упала в километре от этого места возле Святошинского ТЦК и СП, на жилой дом, погибли люди", - рассказал Бегма.

Потребности Украины в системах ПВО

Нам нужно больше систем Patriot. Здесь без вариантов. Но надо понимать – это очень дорогой комплекс, очень дорогие ракеты. Их много не бывает. Их пытаются беречь, используют только по баллистике. Но они нужны – Запорожье, Одесса, Кривой Рог. Эти города почти не прикрыты - подчеркнул эксперт.

Бегма также добавил, что системы Patriot могут прикрывать территорию внутри Украины. Никто не станет размещать их в прифронтовых городах вроде Харькова или Сум, поскольку они могут быть уничтожены.

"О Харькове и Сумах я не говорю. Там их размещать не будут, потому что слишком близко к границе и они могут быть уничтожены другими средствами, которые есть на вооружении у врага. Но внутри страны, начиная с Приднепровья и на запад – они многое прикрывают", - отметил Бегма.

Он также добавил, что, несмотря на эффективную работу Patriot по обороне столицы, гарантировать абсолютную безопасность не получается из-за падения обломков.

Киев более менее прикрыт. Но пропускают, когда сбивают – падают обломки. Тяжелая ситуация - подытожил Бегма.

Потребности Украины в системах ПВО

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина пока не способна защитить большие территории от атак баллистическими ракетами. По его словам, зенитные-ракетные комплексы Patriot способны работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но лишь в радиусе нескольких десятков километров.

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - пояснил военный.

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Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что украинские войска и российские захватчики будто бы участвуют сегодня в тактических и технологических гонках для планирования наступления и обороны. Обе стороны постоянно экспериментируют, адаптируют свои дальние удары и совершенствуют противовоздушную оборону.

Продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украину имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами преодолеть сопротивление украинских сил ПВО.

Кроме того, поставки зенитно-ракетных комплексов Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе также имеет важное значение для защиты оборонной промышленности Украины, ведь российские оккупанты продолжают наносить удары по промышленным объектам нашего государства.

Дадут ли Украине больше систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить необходимое количество систем Patriot. Украина предложила конкретные варианты соглашения, чтобы защитить свое воздушное пространство, а также гражданских граждан и критически важную инфраструктуру.

Мы готовы купить необходимое количество систем Patriot для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу по Patriot - пояснил Зеленский.

Что касается систем ПВО для Украины, то ситуация остается очень сложной. Например, Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО, ведь уже передали 4 комплекса "Patriot". В связи с этим, партнеры Украины ищут дополнительные средства по всему миру.

Вопрос обеспечения защиты воздушного пространства Украины будет актуальным до конца войны. Скорее всего, и после нее.

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