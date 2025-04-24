Украине нужно больше систем ПВО: Игнат прокомментировал ночную атаку захватчиков

Ночная атака россии на Украину была массированной и комбинированной, с использованием баллистических ракет для ударов по мирным городам. Несмотря на усилия украинских воздушных сил, ее последствия – ужасны. Поэтому Украине нужно еще больше систем ПВО для защиты населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует УНН.

Детали

Командующий воздушных сил отметил, что в Украине ежедневно привыкли видеть атаки БпЛА и управляемых авиабомб на разных направлениях, кроме одного дня перемирия, когда россия по воздуху атаковала меньше.

Однако сегодняшнюю атаку отличает комбинированный удар разными средствами воздушного нападения с разных направлений.

Игнат также добавил, что украинские воздушные силы сбили немало воздушных целей, однако последствия от ударов тех, что все же попали в мирные города – ужасают.

Сбито 7 из 11 баллистических ракет, всего все 37 крылатых ракет, а также 4 авиационные управляемые ракеты и 64 ударных БпЛА. Это довольно неплохой результат, но конечно есть ужасные последствия в результате российской атаки. Мы видим те кадры, которые уже, наверное, опубликовали по всему миру - каким образом россия стремится к хотя бы какому-то миру - сказал он.

Также Игнат добавил, что этой атакой рф в очередной раз продемонстрировала миру свои террористические действия.

Бить баллистикой по городам миллионникам – это уже не то, что преступление – терроризм. Трудно себе представить, что было бы, если бы все эти баллистические ракеты, которые сегодня запустили в частности по столице Украины, достигли целей - отметил он.

В частности начальник управления коммуникаций ВС отметил работу нашей тактической авиации, в частности пилотов F-16 и пилотов Мираж и отметил, что западные самолеты очень эффективны. Однако в очередной раз подчеркнул, что все же по баллистике, к сожалению, авиация не может работать. Поэтому Украине нужно больше систем ПВО.

Сегодня удар был комбинированный, мы такие удары видели в 2022-2023 годах. Тогда мы имели в месяц 2-3, а то и 4 таких массированных удара разными типами ракет ну и шахедов. Тогда у нас было больше средств ПВО еще советского образца, сейчас уже больше западных систем ну и соответственно нам надо еще больше - подытожил он.

Напомним

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что зенитные-ракетные комплексы Patriot способны работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но лишь в радиусе нескольких десятков километров. Украина пока не способна защитить большие территории от атак баллистическими ракетами.

Ранее УНН писал, что россия ночью нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив 70 ракет разных типов и 145 беспилотников, сбито 48 ракет и 64 дрона, 68 беспилотников не достигли целей, в отражении атаки рф принимала участие авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage.

Также УНН сообщал, что Президент Украины отреагировал на ночную массированную комбинированную атаку рф на Украину и отменяет часть программы визита в ЮАР, чтобы вернуться в Украину. Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову связаться с партнерами по запросам о ПВО.