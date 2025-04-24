Зеленський скасовує частину візиту до ПАР і повертається в Україну після масованої атаки рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану комбіновану атаку рф на Україну, вказавши, що вже 44 дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню, а росія продовжує вбивати і уникати жорсткого тиску. Президент доручив міністру оборони Рустему Умєрову звʼязатися з партнерами щодо запитів про ППО, а сам скасовує частину програми візиту до ПАР і повертається в Україну, пише УНН.

Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників - написав Президент Зеленський у соцмережах

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Президент вказав, що, "на жаль, багато руйнувань". "Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Глава держави.

Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО - повідомив Зеленський.

"Сьогодні поінформую президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених росією українських дітей", - зазначив Президент.

Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну - наголосив Зеленський.

"Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію", - додав він.

Глава держави висловив вдячність "усім у світі, хто підтримує Україну і наших людей".

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