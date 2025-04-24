Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
Київ • УНН
Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше 9 осіб, понад 70 отримали поранення, серед них є діти. Рятувальники ліквідували 40 осередків займання в 9 регіонах.
В ніч на четвер, 24 квітня, росіяни масовано атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує УНН.
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Він зазначив, що цієї ночі рятувальники ДСНС ліквідовували близько 40 осередків займання в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події
За його словами, також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей. На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.
"Удари по цивільним, по екстреним службам під час порятунку людей - це стиль росії. Ми переживали таке неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненні вогню, бо це, першочергово, припинення вбивств наших людей", - зазначив Клименко.
Нагадаємо
Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули 9 людей. Як повідомили в ДСНС, ще 63 людини постраждали. 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".
У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки24.04.25, 05:26 • 5454 перегляди