Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

В ніч на четвер, 24 квітня, росіяни масовано атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує УНН.

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Він зазначив, що цієї ночі рятувальники ДСНС ліквідовували близько 40 осередків займання в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події - розповів голова МВС.

За його словами, також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей. На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

"Удари по цивільним, по екстреним службам під час порятунку людей - це стиль росії. Ми переживали таке неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненні вогню, бо це, першочергово, припинення вбивств наших людей", - зазначив Клименко.

Нагадаємо

Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули 9 людей. Як повідомили в ДСНС, ще 63 людини постраждали. 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".

У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки