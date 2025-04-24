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Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
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Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

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Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

Киев • УНН

 • 8328 просмотра

Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли по меньшей мере 9 человек, более 70 получили ранения, среди них есть дети. Спасатели ликвидировали 40 очагов возгорания в 9 регионах.

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

В ночь на четверг, 24 апреля, россияне массированно атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибло не менее девяти человек, а более 70 - получили травмы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что этой ночью спасатели ГСЧС ликвидировали около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом россии были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия

- рассказал глава МВД.

По его словам, также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей. На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции.

"Удары по гражданским, по экстренным службам во время спасения людей - это стиль россии. Мы переживали такое неоднократно. Именно поэтому Украина настаивает на полном и немедленном прекращении огня, потому что это, в первую очередь, прекращение убийств наших людей", - отметил Клименко.

Напомним

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля погибли 9 человек. Как сообщили в ГСЧС, еще 63 человека пострадали. 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, заявил, что российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать".

В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки24.04.25, 05:26 • 5184 просмотра

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