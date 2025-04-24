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Єрмак: путін демонструє лише бажання вбивати

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Керівник ОП заявив, що росія атакує ракетами та дронами Київ, Харків та інші міста. За словами Єрмака, "удари по цивільних повинні припинитися".

Єрмак: путін демонструє лише бажання вбивати

російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати". Про це, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначив Єрмак, "росія атакує Київ, Харків та інші міста ракетами та дронами просто зараз".

"путін демонструє тільки бажання вбивати. Вогонь має бути припинено. Удари по цивільних повинні припинитися", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо

Дві людини загинули, ще 54 постраждали внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня. 38 осіб, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим допомогу надали на місці.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок24.04.25, 02:23 • 3338 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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