Єрмак: путін демонструє лише бажання вбивати

російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати". Про це, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

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Як зазначив Єрмак, "росія атакує Київ, Харків та інші міста ракетами та дронами просто зараз".

"путін демонструє тільки бажання вбивати. Вогонь має бути припинено. Удари по цивільних повинні припинитися", - наголосив Єрмак.

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Дві людини загинули, ще 54 постраждали внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня. 38 осіб, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим допомогу надали на місці.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

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