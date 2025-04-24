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Ермак: путин демонстрирует только желание убивать

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Руководитель ОП заявил, что россия атакует ракетами и дронами Киев, Харьков и другие города. По словам Ермака, "удары по гражданским должны прекратиться".

Ермак: путин демонстрирует только желание убивать

российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать". Об этом, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНН.

Детали

Как отметил Ермак, "россия атакует Киев, Харьков и другие города ракетами и дронами прямо сейчас".

"путин демонстрирует только желание убивать. Огонь должен быть прекращен. Удары по гражданским должны прекратиться", - подчеркнул Ермак.

Напомним

Два человека погибли, еще 54 пострадали в результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля. 38 человек, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим помощь оказали на месте.

Этой же ночью Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом24.04.25, 02:23 • 3322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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