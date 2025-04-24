Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА), информирует УНН.

Детали

Там отметили, что в результате удара загорелся магазин. В общей сложности пострадали три района Киевской области.

В Вышгородском районе возник пожар в лесу. В Броварском районе - пожар травяного настила - говорится в сообщении.

В то же время в КОВА отметили, что информации о пострадавших среди населения не поступало.

"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", - добавили в КОВА.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Витпалия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Этой же ночью Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага