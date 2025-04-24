Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок

У Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує УНН.

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Там зазнпасчили, що внаслідок удару загорівся магазин. Загалом постраждали три райони Київщини.

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. У Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу - йдеться у повідомленні.

Водночас у КОВА заначили, що інформації щодо постраждалих серед населення не надходило.

"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки", - додали у КОВА.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

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