Харків зазнав ракетної атаки: в місті пролунали вибухи

В ніч на четвер, 24 квітня, Харків був атакований ракетами. Про це повідомляє УНН.

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Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у місті лунають вибухи.

Можливі ще удари - будьте обережні! - написав Терехов.

Згодом він повідомив про повторні ракетні удари по Харкову. Цю інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загроза ракетних ударів по Харкову зберігається! Обережно!" - написав він.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

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