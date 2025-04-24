Харків зазнав ракетної атаки: в місті пролунали вибухи
Київ • УНН
Вночі 24 квітня Харків був атакований з неба. Загроза ракетних ударів по місту зберігається
В ніч на четвер, 24 квітня, Харків був атакований ракетами. Про це повідомляє УНН.
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Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у місті лунають вибухи.
Можливі ще удари - будьте обережні!
Згодом він повідомив про повторні ракетні удари по Харкову. Цю інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Загроза ракетних ударів по Харкову зберігається! Обережно!" - написав він.
Нагадаємо
У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога24.04.25, 01:52 • 4532 перегляди