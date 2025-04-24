Харьков подвергся ракетной атаке: в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
Ночью 24 апреля Харьков был атакован с неба. Угроза ракетных ударов по городу сохраняется
В ночь на четверг, 24 апреля, Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе раздаются взрывы.
Возможны еще удары - будьте осторожны!
Впоследствии он сообщил о повторных ракетных ударах по Харькову. Эту информацию подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Угроза ракетных ударов по Харькову сохраняется! Осторожно!" - написал он.
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прозвучали мощные взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
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